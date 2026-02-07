Το Ιράν θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή εάν δεχθεί επίθεση από αμερικανικές δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή, δήλωσε το Σάββατο ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, επιμένοντας ότι αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως επίθεση στις χώρες που τις φιλοξενούν.



Ο Αραγτσί μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera του Κατάρ μια ημέρα αφότου η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις έμμεσες πυρηνικές συνομιλίες μετά από αυτό που και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν ως θετικές συζητήσεις την Παρασκευή στο Ομάν.

Ενώ ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. «Εμείς και η Ουάσιγκτον πιστεύουμε ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Ο Τραμπ απείλησε να χτυπήσει το Ιράν μετά την ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή, απαιτώντας να αποκηρύξει τον εμπλουτισμό ουρανίου, μια πιθανή οδό για πυρηνικές βόμβες, καθώς και να σταματήσει την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και την υποστήριξη ένοπλων ομάδων στην περιοχή. Η Τεχεράνη αρνείται εδώ και καιρό οποιαδήποτε πρόθεση να οπλίσει την παραγωγή πυρηνικών καυσίμων.



Ενώ και οι δύο πλευρές έχουν δείξει ετοιμότητα να αναβιώσουν τη διπλωματία σχετικά με τη μακροχρόνια πυρηνική διαμάχη της Τεχεράνης με τη Δύση, ο Αραγτσί δίστασε να διευρύνει τις συνομιλίες.

Η Τεχεράνη συζητά μόνο για το πυρηνικό πρόγραμμα

«Οποιοσδήποτε διάλογος απαιτεί αποχή από απειλές και πιέσεις. (Η Τεχεράνη) συζητά μόνο το πυρηνικό της ζήτημα… Δεν συζητάμε κανένα άλλο ζήτημα με τις ΗΠΑ», είπε.

Τον περασμένο Ιούνιο, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμμετέχοντας στα τελικά στάδια μιας 12ήμερης ισραηλινής εκστρατείας βομβαρδισμού. Η Τεχεράνη έκτοτε δήλωσε ότι έχει σταματήσει τη δραστηριότητα εμπλουτισμού ουρανίου.

Η απάντησή της εκείνη την εποχή περιελάμβανε πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κατάρ, η οποία διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσιγγκτον.

Προειδοποίηση στην Ουάσιγκτον

Σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης, ο Αραγτσί είπε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι παρόμοιες.

«Δεν θα ήταν δυνατό να επιτεθούμε σε αμερικανικό έδαφος, αλλά θα στοχεύσουμε τις βάσεις τους στην περιοχή», είπε.

«Δεν θα επιτεθούμε σε γειτονικές χώρες. Αντίθετα, θα στοχεύσουμε αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο.»

Το Ιράν λέει ότι θέλει αναγνώριση του δικαιώματός του να εμπλουτίζει ουράνιο και ότι η τοποθέτηση του πυραυλικού του προγράμματος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα το άφηνε ευάλωτο σε ισραηλινές επιθέσεις.

