Βαρύ είναι το τίμημα στην Ιαπωνία από τις σφοδρές χιονοπτώσεις που πλήττουν το τελευταίο διάστημα τη χώρα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών τουλάχιστον 45 θάνατοι και πάνω από 500 τραυματισμοί έχουν καταγραφεί από τις 20 Ιανουαρίου.
Η βορειοδυτική περιοχή του νομού Νιιγκάτα κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θανάτων, με 17, με πάνω από 170 τραυματισμούς.
Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στην πόλη Αομόρι και στο Γουακανάι, με πολλά οχήματα να έχουν εγκλωβιστεί στο χιόνι.
Οι περισσότεροι θάνατοι αφορούσαν ανθρώπους που έπεσαν προσπαθώντας να καθαρίσουν το χιόνι από τις στέγες τους ή γύρω από τα σπίτια τους.
Ο φετινός χειμώνας έχει φέρει χάος σε 15 από τους 47 νομούς της χώρας, με το χιόνι να φτάνει τα δύο μέτρα σε ορισμένα σημεία.
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας προειδοποιεί για περαιτέρω έντονες χιονοπτώσεις στις δυτικές και βόρειες παράκτιες περιοχές το Σαββατοκύριακο.
Η υπηρεσία προέτρεψε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εγρήγορση για τυχόν προβλήματα κυκλοφορίας και να είναι προσεκτικοί για χιονοστιβάδες σε περιοχές με έντονη χιονόπτωση από τη βόρεια έως τη δυτική Ιαπωνία.