Βαρύ είναι το τίμημα στην Ιαπωνία από τις σφοδρές χιονοπτώσεις που πλήττουν το τελευταίο διάστημα τη χώρα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών τουλάχιστον 45 θάνατοι και πάνω από 500 τραυματισμοί έχουν καταγραφεί από τις 20 Ιανουαρίου.

Η βορειοδυτική περιοχή του νομού Νιιγκάτα κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θανάτων, με 17, με πάνω από 170 τραυματισμούς.

One of the attractions of traveling in Japan is that its well-developed transportation network makes it possible to enjoy the magnificent scenery of snow-covered mountain peaks in the harsh winter with almost no hassle. Even I, a 76-year-old, can arrive here and enjoy this view. pic.twitter.com/x2HhJ1bzxw February 3, 2026

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στην πόλη Αομόρι και στο Γουακανάι, με πολλά οχήματα να έχουν εγκλωβιστεί στο χιόνι.

More insane video of the record breaking snow in Obihiro City, Japan, where 85 cm has fallen in just six hours ❄️☃️❄️ pic.twitter.com/lXIcgWTcsc — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 3, 2025

Οι περισσότεροι θάνατοι αφορούσαν ανθρώπους που έπεσαν προσπαθώντας να καθαρίσουν το χιόνι από τις στέγες τους ή γύρω από τα σπίτια τους.

Ο φετινός χειμώνας έχει φέρει χάος σε 15 από τους 47 νομούς της χώρας, με το χιόνι να φτάνει τα δύο μέτρα σε ορισμένα σημεία.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας προειδοποιεί για περαιτέρω έντονες χιονοπτώσεις στις δυτικές και βόρειες παράκτιες περιοχές το Σαββατοκύριακο.

Η υπηρεσία προέτρεψε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εγρήγορση για τυχόν προβλήματα κυκλοφορίας και να είναι προσεκτικοί για χιονοστιβάδες σε περιοχές με έντονη χιονόπτωση από τη βόρεια έως τη δυτική Ιαπωνία.

