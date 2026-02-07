Ο Μπιλ Κλίντον και η Χίλαρι Κλίντον ζήτησαν να γίνει δημόσια η κατάθεσή τους στο Κογκρέσο για τις σχέσεις τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλική εκμετάλλευση Τζέφρι Επστάιν, προκειμένου να αποτραπεί η πολιτικοποίηση του θέματος από τους Ρεπουμπλικάνους.

Ο πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του είχαν κληθεί να καταθέσουν κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της επιτροπής εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία διερευνά τις σχέσεις του Επστάιν με ισχυρές προσωπικότητες και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι Αρχές τις πληροφορίες σχετικά με τα εγκλήματά του.

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η έρευνα χρησιμοποιείται για μια επίθεση στους πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος ο Τραμπ, που για χρόνια ήταν φίλος του Επστάιν, αν και αργότερα λέει ότι απομακρύνθηκαν, δεν έχει κληθεί να καταθέσει.

Όπως σημειώνει ο Guardian, οι Ρεπουμπλικανοί είχαν απειλήσει το ζεύγος με ψήφο περιφρόνησης αν δεν εμφανιζόταν για να καταθέσει, κάτι που τελικά συμφώνησαν να κάνουν.

Η διεξαγωγή της κατάθεσης κεκλεισμένων των θυρών, όπως δήλωσε ο Μπιλ Κλίντον την Παρασκευή, θα ισοδυναμούσε με δίκη-παρωδία.

«Ας σταματήσουμε τα παιχνίδια και ας το κάνουμε με τον σωστό τρόπο: σε δημόσια ακρόαση», δήλωσε ο πρώην Δημοκρατικός πρόεδρος στο X.

Από την πλευρά της, η Χίλαρι Κλίντον, πρώην υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι το ζευγάρι είχε ήδη πει στην επιτροπή εποπτείας υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων «ό,τι γνωρίζει». «Αν θέλετε αυτή τη μάχη, ας την κάνουμε δημόσια», είπε την Πέμπτη.

Ο Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται συχνά στα περίπου 3 εκατ, έγγραφα που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά, ως σήμερα, δεν έχει προκύψει κάτι αξιόποινο. Στο παρελθόν ο Κλίντον είχε παραδεχτεί ότι είχε πετάξει με ιδιωτικό αεροσκάφος του Επστάιν, αλλά και ότι δεν έχει επισκεφτεί το ιδιωτικό νησί του χρηματιστή.

protothema.gr