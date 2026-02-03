Ο Μπιλ Κλίντον και η Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να μεταβούν αυτοπροσώπως στην Ουάσινγκτον προκειμένου να καταθέσουν στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής έρευνας για τον Τζέφρι Έπσταϊν», επιδιώκοντας την ύστατη στιγμή να αποφύγουν επικείμενη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιφρόνηση του Κογκρέσου (contempt of Congress). Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, Τζέιμς Κόμερ, θα αποδεχτεί την πρόταση, καθώς –όπως ανέφερε– δεν έχουν ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένοι όροι και ημερομηνίες.

Η «στροφή» των Κλίντον για να αποφύγουν τις συνέπειες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η συμφωνία για κατάθεση με φυσική παρουσία έρχεται έπειτα από μήνες άρνησης των Κλίντον να καταθέσουν, γεγονός που είχε οδηγήσει την Επιτροπή να κινείται προς διαδικασία contempt vote (ψήφος για περιφρόνηση του Κογκρέσου), η οποία μπορεί να έχει και νομικές συνέπειες.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν η πλήρης Βουλή θα προχωρήσει τελικά σε ψηφοφορία, ακόμη κι αν υπάρξει συμφωνία για τις καταθέσεις.

«Θα είναι εκεί» – Η αιχμηρή απάντηση του εκπροσώπου τους

Ο εκπρόσωπος του Μπιλ Κλίντον, Άνχελ Ουρένια, επιτέθηκε στον Κόμερ με ανάρτησή του στο X, λέγοντας ότι οι Κλίντον «διαπραγματεύτηκαν καλόπιστα» και πως τώρα θα εμφανιστούν κανονικά.

«Είπαν υπό όρκο όσα γνωρίζουν, αλλά δεν σας νοιάζει. Όμως ο πρώην Πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα είναι εκεί. Ανυπομονούν να θέσουν ένα προηγούμενο που θα ισχύει για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

They negotiated in good faith. You did not.



They told you under oath what they know, but you don’t care.



But the former President and former Secretary of State will be there.



They look forward to setting a precedent that applies to everyone. https://t.co/iO67XjNFsT — Angel Ureña (@angelurena) February 2, 2026

Κόμερ: «Δεν υπάρχουν ημερομηνίες, μόνο λόγω της απειλής μομφής συμφώνησαν»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, Τζέιμς Κόμερ, δήλωσε ότι εξακολουθεί να έχει ερωτήματα για την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι οι όροι παραμένουν ασαφείς και πως δεν έχουν δοθεί ημερομηνίες.

Όπως είπε: «Ο μόνος λόγος που είπαν ότι συμφωνούν στους όρους είναι επειδή η Βουλή προχώρησε με contempt».

Πρόσθεσε ότι θα ξεκαθαρίσει τους όρους και στη συνέχεια θα συζητήσει τα επόμενα βήματα με τα μέλη της επιτροπής.

Δημοκρατικοί: «Δέχτηκαν όλους τους όρους»

Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εποπτείας εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο Κόμερ θα αποδεχτεί την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι οι Κλίντον «έχουν αποδεχτεί κάθε όρο» που τους τέθηκε.

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία δήλωσε στο CNN ότι από την πρώτη στιγμή οι Δημοκρατικοί ήθελαν τον Μπιλ Κλίντον να καταθέσει και χαιρέτισε την εξέλιξη.

Η επιτροπή είχε ήδη κινήσει διαδικασίες για ψήφο περιφρόνησης

Λίγες ώρες πριν τη νέα πρόταση, ο Κόμερ εμφανιζόταν αποφασισμένος να προχωρήσει σε διαδικασία περιφρόνησης του Κογκρέσου, καταγγέλλοντας ότι έχουν περάσει σχεδόν έξι μήνες από τότε που οι Κλίντον έλαβαν κλήτευση, πάνω από τρεις μήνες από την αρχική ημερομηνία καταθέσεων και σχεδόν τρεις εβδομάδες από τη μη εμφάνισή τους.

Μάλιστα, χαρακτήρισε την επιθυμία τους για «ειδική μεταχείριση» ως προσβολή προς το αίτημα των πολιτών για διαφάνεια, ενώ την ίδια ώρα η Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής (House Rules Committee) προετοίμαζε το πλαίσιο της ψηφοφορίας, όταν έγινε η τελευταία πρόταση των Κλίντον.

