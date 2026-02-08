Την πληροφορία ότι το Ισραήλ έχει διαμηνύσει στις ΗΠΑ ότι «θα χτυπήσουμε μόνοι μας αν το Ιράν ξεπεράσει το όριο που έχουμε θέσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους» μεταδίδει η Jerusalem Post επικαλούμενη Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Τελ Αβίβ έχει μεταφέρει στην Ουάσινγκτον ότι το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν αποτελεί υπαρξιακή απειλή και ότι η χώρα είναι έτοιμη να δράσει μονομερώς αν χρειαστεί, προσθέτοντας, πάντως, ότι το Ισραήλ δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το όριο.

Κατά τις ίδιες πηγές που επικαλείται η JPost, η πρόθεση του Ισραήλ να διαλύσει τις πυραυλικές δυνατότητες και την υποδομή παραγωγής του Ιράν μεταφέρθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες μέσω μιας σειράς ανταλλαγών υψηλού επιπέδου. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίζονται, στο πλαίσιο αυτό, να έχουν περιγράψει σε Αμερικανούς ομολόγους τους επιχειρησιακά σχέδια συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων.

Οι ισραηλινοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η χώρα τους διατηρεί ελευθερία δράσης και υπογράμμισαν ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκαταστήσει στρατηγικά οπλικά συστήματα σε κλίμακα που απειλεί την ύπαρξη του Ισραήλ.

Άλλος αξιωματούχος χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία ως «ιστορική ευκαιρία» για να καταφέρει το Ισραήλ ένα σημαντικό πλήγμα στις πυραυλικές υποδομές του Ιράν και να εξουδετερώσει την απειλή.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν, κατά το δημοσίευμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να υιοθετήσει ένα μοντέλο περιορισμένων επιθέσεων – παρόμοιο με τις πρόσφατες επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά των Χούθι στο Υεμένη – το οποίο, όπως φοβούνται, θα μπορούσε να αφήσει ανέπαφες τις κρίσιμες δυνατότητες του Ιράν.

«Η ανησυχία είναι ότι μπορεί να επιλέξει μερικούς στόχους, να δηλώσει επιτυχία και να αφήσει το Ισραήλ να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, όπως συνέβη με τους Χούθι», δήλωσε άλλος στρατιωτικός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι τα μερικά μέτρα δεν θα εξαλείψουν την βασική απειλή.

