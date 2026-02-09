Νεκρή στο σπίτι της στο Σουίλινγκτον του Λιντς εντοπίστηκε η 47χρονη Σάρα Άσπιν, πρώην σύζυγος του Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για θάνατο «ανεξήγητων συνθηκών», σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομία Δυτικού Γιορκσάιρ.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Σάρα Άσπιν, η οποία στο παρελθόν είχε χαρακτηριστεί «αντίζηλος» της αείμνηστης τραγουδίστριας Έιμι Γουάινχαους, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο διαμέρισμά της, έπειτα από κλήση στην αστυνομία λόγω αναφοράς για ανησυχία σχετικά με την ασφάλειά της. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί έφτασαν στην οδό Πίμροουζ Χιλ Ντράιβ στις 6:38 το πρωί του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου, όπου διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, η οποία όμως κατέληξε λίγο αργότερα.

«Δεν υπάρχουν λόγια»

Η κόρη της, Μέλοντι-Ρόουζ Χαμσάιρ, αποχαιρέτησε τη μητέρα της με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Δεν υπάρχουν λόγια. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, μαμά. Να αναπαύεσαι στην αιώνια γαλήνη, όμορφη μαμά μου. Δεν μοιάζει αληθινό. Θέλω απλώς να είσαι εδώ και να μπορώ να σου μιλήσω για τις τρελές σου σκανταλιές».

Η Άσπιν ξεκίνησε τη σχέση της με τον Φίλντερ-Σίβιλ μετά τη διάλυση του γάμου του με τη Γουάινχαους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο τους γνωρίστηκαν σε κέντρο απεξάρτησης περίπου το 2009. Εκείνη την περίοδο, ο Φίλντερ-Σίβιλ συνέχιζε κατά διαστήματα τη θυελλώδη σχέση του με τη Γουάινχαους, πριν από τον θάνατο της τραγουδίστριας το 2011.

Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε τον Μάιο του 2011, λίγο πριν ο Φίλντερ-Σίβιλ φυλακιστεί τον Ιούνιο του ίδιου έτους για διάρρηξη και κατοχή πυροβόλου όπλου. Μετά την αποφυλάκισή του, επανασυνδέθηκε με τη Σάρα Άσπιν και απέκτησαν δεύτερο παιδί, μια κόρη, τον Απρίλιο του 2013. Οι δυο τους φέρεται να χώρισαν οριστικά το 2018.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο διαμέρισμα της Άσπιν γύρω στις 8 το πρωί του Σαββάτου. Όπως δήλωσε γείτονας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, «είδα την αστυνομία να έχει κατακλύσει το σπίτι και κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι λίγες ώρες αργότερα είδε να απομακρύνεται από το σπίτι ένας σάκος μεταφοράς σορού, χωρίς ωστόσο να έχει στηθεί αστυνομικός κλοιός.

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Άλλοι κάτοικοι της γειτονιάς επιβεβαίωσαν την παρουσία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τονίζοντας ότι το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από ηρεμία και αίσθημα ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σάρα Άσπιν βρισκόταν σε σχέση με άλλον άνδρα τη στιγμή του θανάτου της, ενώ ένα άτομο συνελήφθη, χωρίς ωστόσο η σύλληψη να σχετίζεται με την υπόθεση του θανάτου.

Σε ανακοίνωσή της, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Δυτικού Γιορκσάιρ δήλωσε ότι «οι έρευνες συνεχίζονται για τον θάνατο γυναίκας σε κατοικία στην περιοχή Σουίλινγκτον του Λιντς» και ότι «ο θάνατός της αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως ανεξήγητος».

protothema.gr