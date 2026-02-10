Οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία θα πρέπει να περιλαμβάνει, πέρα από εγγυήσεις για το Κίεβο, και σαφείς ρυθμίσεις ασφάλειας για τη ρωσική πλευρά.

Αυτό τονίζει ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ιζβέστια.

«Αναγνωρίζουμε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας. Παράγοντας-κλειδί, όμως, είναι και τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας», δηλώνει ο υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρούσκο.

Όπως σημειώνει, στις δημόσιες τοποθετήσεις ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε εγγυήσεις ασφαλείας για τη Μόσχα. «Αυτό είναι στοιχείο-κλειδί της όποιας συμφωνίας ειρήνης. Χωρίς αυτό, καμία συμφωνία δεν είναι εφικτή», υπογραμμίζει.



Δύο γύροι συνομιλιών, περιορισμένη πρόοδος

Το τελευταίο διάστημα, διαπραγματευτές από το Κίεβο και τη Μόσχα πραγματοποίησαν δύο γύρους συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αν και δεν καταγράφηκε ουσιαστική πρόοδος προς μια συνολική συμφωνία, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην πρώτη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου έπειτα από πέντε μήνες.

Οι συνομιλίες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες, με τα πιο ακανθώδη ζητήματα να αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τον έλεγχο ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία, αλλά και το πλαίσιο της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης.

Οι ρωσικές «κόκκινες γραμμές»

Σύμφωνα με την Ιζβέστια, ο κ. Γκρούσκο επανέλαβε πάγιες ρωσικές θέσεις: να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο NATO, να μην αναπτυχθούν στρατεύματα χωρών-μελών της Συμμαχίας σε ουκρανικό έδαφος στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και να τερματιστεί η χρήση του ουκρανικού εδάφους για την προβολή, όπως υποστηρίζει η Μόσχα, «απειλών» κατά της Ρωσίας.

Ζελένσκι: Έτοιμα τα έγγραφα για την Ουκρανία

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έχουν ήδη ετοιμαστεί έγγραφα που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία — με τον ίδιο να εκτιμά ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το χάσμα παραμένει μεγάλο, με τη Μόσχα και το Κίεβο να εμφανίζονται εγκλωβισμένες σε αντικρουόμενες απαιτήσεις ασφάλειας, την ώρα που οι διεθνείς μεσολαβητές αναζητούν φόρμουλα που θα μπορούσε να ανοίξει, έστω δειλά, τον δρόμο προς την ειρήνη.

ΑΠΕ – ΜΠΕ