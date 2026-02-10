Όλες οι είσοδοι σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν στο Ιράν φαίνεται ότι έχουν θαφτεί κάτω από χώμα, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το Institute for Science and International Security με έδρα την Ουάσινγκτον, το οποίο εκτιμά ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο πλήγματος ή επιδρομής από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, ή και από τους δύο.

Το Ινστιτούτο που παρακολουθεί εδώ και χρόνια τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αναφέρει ότι οι δορυφορικές εικόνες της Κυριακής δείχνουν πως δύο από τις εισόδους σηράγγων στο συγκρότημα του Ισφαχάν έχουν πλέον καλυφθεί ολοκληρωτικά με χώμα, ενώ η τρίτη, η βορειότερη είσοδος, εμφανίζει «επιπλέον παθητικά αμυντικά μέτρα». Σύμφωνα με την ίδια αξιολόγηση, δεν καταγράφεται πλέον δραστηριότητα οχημάτων στις εισόδους, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι το σημείο έχει «κλειδώσει» επιχειρησιακά.

Ο οργανισμός εκτιμά ότι οι κινήσεις αυτές υποδηλώνουν ανησυχία της ιρανικής πλευράς για το ενδεχόμενο αεροπορικού πλήγματος ή επιχείρησης εδάφους, αποδίδοντας την επιλογή της επιχωμάτωσης στο σενάριο επίθεσης ή επιδρομής από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ, ή και από κοινού. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η επιχωμάτωση των εισόδων των σηράγγων θα βοηθούσε να απορροφηθεί μέρος της ισχύος ενός πιθανού αεροπορικού πλήγματος και θα καθιστούσε δύσκολη την πρόσβαση από το έδαφος, σε μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων, για την κατάσχεση ή την καταστροφή τυχόν υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που ενδέχεται να φυλάσσεται στο εσωτερικό». Στο ίδιο πλαίσιο, το ινστιτούτο διατυπώνει την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να έχει μεταφέρει ευαίσθητα υλικά μέσα στις σήραγγες, επιχειρώντας να τα προστατεύσει.

Στην ανάλυσή του, το Institute for Science and International Security προσθέτει ότι «παρόμοιες προετοιμασίες είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά τις ημέρες πριν από την καλοκαιρινή επιχείρηση των ΗΠΑ, όταν χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις στο Φορντό, στη Νατάνζ και στο Ισφαχάν». Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι πριν το Ισραήλ ξεκινήσει τον πόλεμο 12 ημερών με το Ιράν τον Ιούνιο, η Ισλαμική Δημοκρατία διέθετε τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα της χώρας.

Η εγκατάσταση έξω από το Ισφαχάν ήταν κυρίως γνωστή για την παραγωγή αερίου ουρανίου, το οποίο τροφοδοτείται σε φυγοκεντρητές ώστε να περιστραφεί και να καθαριστεί. Τον προηγούμενο μήνα, δορυφορικές εικόνες έδειξαν να κατασκευάζονται στέγες στο Ισφαχάν, με το Institute for Science and International Security να εκτιμά ότι αυτό φαινόταν να αποτελεί μέρος επιχείρησης «ανάκτησης όσων απομένουν – περιουσιακών στοιχείων ή συντριμμιών – χωρίς να γίνει γνωστό τι ακριβώς απομακρύνεται από τον χώρο».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα απαιτήσει από το Ιράν να διαπραγματευτεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προκειμένου να αποτραπούν αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα, τα οποία έχει απειλήσει στο πλαίσιο και της καταστολής διαδηλωτών στη χώρα.

