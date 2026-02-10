Η Ρωσία δεν προτίθεται να εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση εναντίον οποιουδήποτε κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ ούτε εντός του τρέχοντος έτους ούτε το 2027, ωστόσο επιταχύνει την ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς η Ευρώπη εντείνει τον επανεξοπλισμό της, αναφέρει στην ετήσια έκθεσή της η υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών της Εσθονία.

Η Εσθονία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη Ρωσία, συγκαταλέγεται στους εντονότερους επικριτές της Μόσχας και αποτελεί σταθερό υποστηρικτή της Ουκρανία.

«Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην άμυνα και την εσωτερική ασφάλεια, ώστε στο μέλλον η Ρωσία να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν έχει καμία πιθανότητα απέναντι στις χώρες του ΝΑΤΟ», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Κάουπο Ρόσιν.

Όπως ανέφερε, η ρωσική ηγεσία εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχη για τον ευρωπαϊκό επανεξοπλισμό, εκτιμώντας ότι η Ευρώπη θα μπορούσε μέσα σε δύο έως τρία χρόνια να είναι σε θέση να διεξαγάγει αυτόνομη στρατιωτική δράση κατά της Ρωσίας. Στόχος της Μόσχας, σύμφωνα με τον Ρόσιν, είναι πλέον να «καθυστερήσει και να παρεμποδίσει» αυτή την εξέλιξη.

Η έκθεση σημειώνει ότι η παραγωγή πυρομαχικών στη Ρωσία αυξάνεται με τόσο ταχείς ρυθμούς, ώστε η χώρα θα μπορεί να δημιουργεί αποθέματα για μελλοντικές συγκρούσεις, ενώ παράλληλα συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τυχόν ρωσική επίθεση κατά της Εσθονίας, αναφέρει η υπηρεσία πληροφοριών, θα περιλάμβανε τη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων «στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, ταυτόχρονα σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας».

Σχέσεις με την Κυβέρνηση Τραμπ

Σύμφωνα με την εσθονική υπηρεσία πληροφοριών, το Κρεμλίνο εξακολουθεί να θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον βασικό παγκόσμιο αντίπαλό του, εμφανίζοντας ταυτόχρονα προσχηματική διάθεση συνεργασίας με στόχο την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Η μετατόπιση αυτή αποδίδεται, όπως αναφέρεται, στη φιλοδοξία της ρωσικής ηγεσίας να εκμεταλλευθεί τη νέα αμερικανική διοίκηση, προκειμένου να αποκαταστήσει τις διμερείς σχέσεις και να επιδιώξει μια διευθέτηση που θα παγίωνε την ήττα της Ουκρανίας.

«Παρά αυτή την επίπλαστη ύφεση, οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν αμετάβλητοι: επιδιώκει την περιθωριοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ και την αναδιαμόρφωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας σύμφωνα με το όραμα της Μόσχας», σημειώνεται.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η Κίνα βλέπει στη Ρωσία έναν χρήσιμο σύμμαχο για τον περιορισμό της επιρροής της Δύσης, καθώς και μια εναλλακτική πηγή ενέργειας σε περίπτωση που ενδεχόμενη σύγκρουση με την Ταϊβάν οδηγήσει σε κυρώσεις ή ναυτικό αποκλεισμό. Οι δύο χώρες, σύμφωνα με την έκθεση, συνεργάζονται και σε έρευνα στρατιωτικών τεχνολογιών.

«Οποιεσδήποτε παραχωρήσεις προς τη Ρωσία θα ενίσχυαν στην πράξη και τις παγκόσμιες φιλοδοξίες της Κίνας», καταλήγει η ετήσια έκθεση της εσθονικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Reuters