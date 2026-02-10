Φοιτητής έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών που προέκυψαν εξαιτίας της καθυστερημένης οικονομικής ενίσχυσης στο κορυφαίο πανεπιστήμιο της Σενεγάλης στην Ντακάρ, ανακοίνωσε αργά τη Δευτέρα η κυβέρνηση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φωτιά σε κτήριο της πανεπιστημιούπολης και φοιτητές να πηδούν από ορόφους. Η κυβέρνηση ανέφερε ότι οι συνθήκες του θανάτου του Abdoulaye Ba, δευτεροετούς φοιτητή οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο Cheikh Anta Diop, διερευνώνται.

9/2 – ​Sénégal 🇸🇳



violents affrontements à l'université UCAD de Dakar



protestations depuis plusieurs jours contre les retards dans le versement des bourses d'études



un étudiant en médecine a été "battu dans sa chambre" par la police avant de succomber à ses blessures pic.twitter.com/CLv5DpJ9UT February 10, 2026

Οι διαμαρτυρίες αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη πίεση από την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών της Σενεγάλης. Η κυβέρνηση που ανέλαβε καθήκοντα τον Απρίλιο του 2024 προσπαθεί να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό κενό ύψους 13 δισ. δολαρίων μία από τις σοβαρότερες κρίσεις χρέους στην Αφρική.

Οι κινητοποιήσεις στην πανεπιστημιούπολη από τις αρχές Δεκεμβρίου εξελίχθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών και δυνάμεων ασφαλείας. «Δεσμευόμαστε να διεξαγάγουμε ενδελεχή έρευνα για να διαπιστωθούν τυχόν νομικές ευθύνες», ανέφερε κυβερνητική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον Cheikh Atab Sagna, πρόεδρο του Φοιτητικού Συλλόγου της Σχολής Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής, ο Ba υπέστη θανατηφόρο τραύμα στο κεφάλι και ακατάσχετη αιμορραγία. Όπως είπε, ο Ba δεν συμμετείχε στις διαμαρτυρίες, αλλά δέχθηκε επίθεση από αστυνομικούς που εισήλθαν σε φοιτητικά δωμάτια, προτού τον μεταφέρουν σε κοντινό γραφείο φοιτητικής μέριμνας. Η αστυνομία της Ντακάρ δεν κατέστη δυνατό να σχολιάσει άμεσα.

Η ανακοίνωση της Κυβέρνσησης, χαρακτήρισε τον θάνατο του φοιτητή ως αποτέλεσμα τραυματισμών που υπέστη κατά τη διάρκεια «σοβαρών επεισοδίων» στο πανεπιστήμιο, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το Πανεπιστήμιο Cheikh Anta Diop, ένα από τα μεγαλύτερα της περιοχής με σχεδόν 90.000 φοιτητές, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αναστείλει τη λειτουργία του από το μεσημέρι «μέχρι νεωτέρας».

Reuters