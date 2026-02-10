Μια Παλαιστίνια, η οποία έχασε δεκάδες μέλη της οικογένειάς της στη Γάζα, εισήχθη την Παρασκευή στο νοσοκομείο έπειτα από επιληπτική κρίση που υπέστη σε αμερικανικό κέντρο κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

Η νομική ομάδα και η οικογένεια της 33χρονης Λέκα Κόρντια, μιας μουσουλμάνας Παλαιστίνιας που ζει στις ΗΠΑ, της οποίας η μητέρα είναι Αμερικανίδα πολίτης, δήλωσαν ότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και χθες επέστρεψε στο κέντρο κράτησης.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2026, περίπου στις 8:45 π.μ τοπική ώρα, «το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο Κράτησης Prairieland, στο Αλβαράντο του Τέξας, ειδοποίησε την ICE (την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ) ότι η κρατούμενη Λέκα Κόρντια είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο Huguley στο Μπέρλσον του Τέξας για περαιτέρω εκτίμηση έπειτα από επιληπτική κρίση που υπέστη, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

After three days of trying to find Leqaa Kordia in any hospital following a seizure in an ICE dungeon, she has been sent back to the dungeon.



No access to lawyers, family, or friends. She has been in unlawful detention for almost a year now for attending a protest at Columbia… pic.twitter.com/NcqkP79KxO — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman) February 10, 2026

Σε κράτηση ενώ βρισκόταν σε διαδικασία εξασφάλισης νόμιμης διαμονής

Η Κόρντια τέθηκε υπό κράτηση από τις αμερικανικές αρχές μετανάστευσης στις αρχές του περασμένου χρόνου στο τοπικό γραφείο της ICE στο Νιούαρκ, όπου μετέβη συνοδευόμενη από το δικηγόρο της.

Όταν τέθηκε υπό κράτηση, η Κόρντια βρισκόταν στη διαδικασία εξασφάλισης νόμιμης διαμονής.

Η οικογένειά της και η νομική της ομάδα είπαν ότι στη διάρκεια της νοσηλείας της δεν ενημερώθηκαν σχετικά με την υγεία της από τις αμερικανικές αρχές.

«Παρότι ανακουφιστήκαμε που η Λέκα βγήκε από το νοσοκομείο, ακόμη δεν έχουμε ιδέα για την κατάσταση της υγείας της και για το τι της συνέβη τις τελευταίες τρεις ημέρες», ανέφερε σε ανακοίνωση η ξαδέλφη της Χάμζα Αμπουσαμπάν.

Το υπουργείο υποστηρίζει ότι η ICE διασφάλισε πως η γυναίκα έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αναφέρει καταγγελίες από κρατούμενους σχετικά με τις συνθήκες σε κέντρα κράτησης της ICE χαρακτηρίζοντάς τες απάνθρωπες.

Η κυβέρνηση αρνείται ότι αντιμετωπίζει τους κρατούμενους με απάνθρωπο τρόπο.

175 συγγενείς της σκοτώθηκαν στη Γάζα

Η Διεθνής Αμνηστία λέει ότι 175 μέλη της οικογένειας της Κόρντια έχουν σκοτωθεί στην ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα από το τέλος του 2023 μετά την επίθεση της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Το υπουργείο υποστηρίζει ότι η Κόρντια, η οποία μεγάλωσε στην υπό ισραηλινή κατοχή Δυτική Όχθη, συνελήφθη για παραβάσεις του νόμου περί μετανάστευσης σχετικά με την παράταση της παραμονής της στη χώρα ενώ είχε λήξει η φοιτητική της βίζα.

Επιπλέον, το υπουργείο λέει ότι η Κόρντια συνελήφθη από τις τοπικές αρχές το 2024 στη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, το οποίο το υπουργείο θεωρεί ότι υποστηρίζει την Χαμάς.

Η Κόρντια και άλλοι διαδηλωτές, περιλαμβανομένων κάποιων εβραϊκών ομάδων, υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση εσφαλμένα εξισώνει την κριτική εναντίον της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα και την ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακών εδαφών με τον αντισημιτισμό και τον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων με την υποστήριξη του εξτρεμισμού.

Η Κόρντια έχει δηλώσει ότι στοχοθετήθηκε για τον φιλοπαλαιστινιακό ακτιβισμό της και χαρακτήρισε το χώρο κράτησής της «βρωμερό, απάνθρωπο και ασφυκτικό».

in.gr