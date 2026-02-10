Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι δεν πρόκειται «ποτέ να εγκαταλείψει» τη δέσμευσή του να στηρίζει τους πολίτες, υπογραμμίζοντας πως «δεν θα απομακρυνθεί ποτέ από την εντολή» που του δόθηκε.

Στις πρώτες του δηλώσεις μπροστά στην κάμερα, έπειτα από ένα δύσκολο εικοσιτετράωρο για τον ίδιο, στον απόηχο των σχέσεων Μάντελσον – Επστάιν που προκαλεί τριγμούς στη βρετανική κυβέρνηση, ο ηγέτης των Εργατικών σχολίασε με χιούμορ ότι «ήταν μια φορτωμένη εβδομάδα».

Απευθυνόμενος σε πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο Hertfordshire, ανέφερε ότι ήθελε «να έχει την ευκαιρία να πει» πως, ό,τι κι αν συμβαίνει στον κόσμο, «αυτό που μετρά περισσότερο είναι το κόστος ζωής, η δυνατότητα να πληρώνονται οι λογαριασμοί, να τα βγάζει πέρα ο κόσμος, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και οι δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν».

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν θα ηγηθεί του Εργατικού Κόμματος στις επόμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Ναι, θα το κάνω. Είχα πενταετή θητεία για να επιφέρω την αλλαγή. Σκοπεύω να γεράσω με αυτό για το οποίο εκλέχθηκα, δηλαδή να επιφέρω αυτή την αλλαγή».

