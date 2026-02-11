Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να παρουσιάσει στις 24 Φεβρουαρίου το σχέδιό του για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και τη διενέργεια δημοψηφίσματος, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τετάρτη. Η εφημερίδα επικαλείται Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους με ενεργό ρόλο στη διαδικασία.

Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας φέρει ισχυρό συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με τον πόλεμο να εισέρχεται στο πέμπτο έτος.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις προς τον Ουκρανό πρόεδρο να προχωρήσει και στις δύο ψηφοφορίες έως τις 15 Μαΐου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η Ουκρανία ενδέχεται να απολέσει τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, πηγές του πρακτορείου Reuters ανέφεραν ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν συζητήσει τον φιλόδοξο στόχο να συμφωνήσουν Μόσχα και Κίεβο σε μια ειρηνευτική συμφωνία μέσα στον Μάρτιο, σημειώνοντας παράλληλα ωστόσο ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να μην τηρηθεί λόγω έλλειψης συμφωνίας στο κρίσιμο ζήτημα των εδαφών.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, οποιαδήποτε συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα προς τους Ουκρανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι ταυτόχρονα θα συμμετάσχουν και στις εθνικές εκλογές, είχαν αναφέρει πέντε ανώνυμες πηγές του Reuters.

Η ομάδα διαπραγμάτευσης των ΗΠΑ – με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ – εξέφρασε στους Ουκρανούς ομολόγους της σε πρόσφατες συναντήσεις στο Άμπου Ντάμπι και το Μαϊάμι ότι θα ήταν προτιμότερο η ψηφοφορία να διεξαχθεί σύντομα, όπως είχαν αναφέρει τρεις από τις πηγές που είχαν μιλήσει στο Reuters.

Αμερικανοί διαπραγματευτές δήλωσαν στο Reuters ότι ο Τραμπ πιθανότατα θα επικεντρωθεί περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου τον Νοέμβριο, πράγμα που σημαίνει ότι οι ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ θα έχουν λιγότερο χρόνο και πολιτικό κεφάλαιο να αφιερώσουν στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ ολοκληρώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι με την απελευθέρωση 314 αιχμαλώτων πολέμου και τη δέσμευση για επανέναρξη των συζητήσεων σύντομα. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Αμερικανοί θέλουν το τέλος του πολέμου, ο οποίος εισέρχεται σύντομα στην πέμπτη χρονιά του, «μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στις 7 Φεβρουαρίου. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν για πρώτη φορά τις δύο ομάδες Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών, πιθανόν στο Μαϊάμι, σε μία εβδομάδα», πρόσθεσε κάνοντας τον απολογισμό των συνομιλιών που διεξήχθησαν την Τετάρτη και την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Ουκρανία συμφώνησε σ’ αυτό το νέο ραντεβού, συνέχισε ο Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Ουκρανία δεν θα δεχθεί συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία χωρίς να συμμετέχει και η ίδια, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο ζήτημα των εδαφών.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έριξε την ιδέα να δημιουργηθεί μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στα διαφιλονικούμενα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας, στα οποία κανένα από τα δύο μέρη δεν ασκεί στρατιωτικό έλεγχο. «Ακόμα κι αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια ελεύθερη οικονομική ζώνη, θα έχουμε ανάγκη δίκαιους και αξιόπιστους κανόνες», είχε τονίσει ο Ζελένσκι.

Για να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός έχει πολλαπλασιάσει εδώ και μήνες τα μαζικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας μεγάλης έκτασης διακοπές της ηλεκτροδότησης, της υδροδότησης και της θέρμανσης, ενώ η χώρα διέρχεται έναν ιδιαίτερα ψυχρό χειμώνα.

Συζητήθηκε η διεξαγωγή ψηφοφορίας τον Μάιο

Δύο από τις πηγές του Reuters είχαν αναφέρει ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο οι εθνικές εκλογές και το δημοψήφισμα να διεξαχθούν τον Μάιο.

Ωστόσο, αρκετές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων χαρακτήρισαν το χρονοδιάγραμμα που πρότειναν οι ΗΠΑ ως υπερβολικά φιλόδοξο.

Οι ουκρανικές εκλογικές αρχές εκτιμούν ότι θα χρειάζονταν περίπου έξι μήνες για να οργανωθούν εκλογές υπό τις τρέχουσες συνθήκες, είχε αναφέρει το Reuters την Παρασκευή.

«Οι Αμερικανοί βιάζονται», δήλωσε πηγή με γνώση του ζητήματος, προσθέτοντας ότι μια ψηφοφορία θα μπορούσε να οργανωθεί σε λιγότερο από έξι μήνες, αλλά θα απαιτούσε παρ’ όλα αυτά σημαντικό χρονικό διάστημα.

Η οργάνωση μιας τέτοιας ψηφοφορίας θα απαιτούσε αλλαγές στη νομοθεσία, καθώς οι ψηφοφορίες απαγορεύονται κατά τη διάρκεια στρατιωτικού νόμου στην Ουκρανία. Επιπλέον, θα ήταν δαπανηρή.

Η Ουκρανία επιθυμεί κατάπαυση του πυρός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του δημοψηφίσματος, και σημειώνει ότι το Κρεμλίνο έχει ιστορικό παραβίασης των εκεχειριών, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

«Η θέση του Κιέβου είναι ότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί τίποτα πριν διασφαλιστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους εταίρους της», ανέφερε μία πηγή.

Μόσχα: «Θα χρειαστούμε πάνω από 1,5 μήνα για να ετοιμάσουμε ειρηνευτικό έγγραφο για την Ουκρανία»

Οι εργασίες για ένα ειρηνευτικό έγγραφο στο πλαίσιο της επίλυσης της «ουκρανικής σύγκρουσης» μπορεί να διαρκέσουν τουλάχιστον 1,5 μήνα, είχε δηλώσει εν τω μεταξύ την προηγούμενη εβδομάδα ρωσική πηγή στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.



«Εξαιρετικά πολυδιάστατη και σταδιακή εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη, και δύσκολα θα ολοκληρωθεί σε έναν μήνα. Θα χρειαστεί τουλάχιστον 1,5 μήνας, δεδομένης μιας φυσιολογικής στάσης από όλες τις πλευρές και της ετοιμότητας για άμεση άρση των ριζικών διαφορών, αλλά φυσικά μπορεί να χρειαστεί ακόμη περισσότερος χρόνος», είπε.

