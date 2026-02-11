Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Μογκαντίσου της Σομαλίας, όταν επιβατικό αεροσκάφος κατέληξε στα ρηχά νερά του Ινδικού Ωκεανού ύστερα από αναγκαστική προσγείωση.

Ευτυχώς, και οι 50 επιβάτες καθώς και τα πέντε μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους τύπου Fokker 50, της εταιρείας Starsky, είναι σώοι, χωρίς να έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

Τεχνικό πρόβλημα 15 λεπτά μετά την απογείωση



Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας (CAA), το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Aden Abdulle στο Μογκαντίσου με προορισμό την πόλη Γκααλκάγιο στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Περίπου ένα τέταρτο μετά την απογείωση, το πλήρωμα ανέφερε τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε άδεια να επιστρέψει στο αεροδρόμιο.

Ο πιλότος προχώρησε σε επείγουσα προσγείωση, ωστόσο το αεροσκάφος δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως, με αποτέλεσμα να υπερβεί τον διάδρομο και να καταλήξει στα ρηχά νερά δίπλα στο αεροδρόμιο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής φύση της βλάβης που οδήγησε στο περιστατικό.

Βίντεο από τη στιγμή της εκκένωσης του αεροσκάφους

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα X δείχνουν το αεροσκάφος με εμφανείς ζημιές, μεταξύ των οποίων ένα σπασμένο πτερύγιο. Επιβάτες διακρίνονται να απομακρύνονται από το αεροπλάνο περπατώντας στην ακτή του Ινδικού Ωκεανού.

Today, a passenger aircraft operated by Starsky Aviation Ltd was involved in an incident near Aden Adde International Airport shortly after take-off. The plane, carrying 50 passengers bound for Guriel and Galkaayo, developed mechanical problems about 15 minutes into the flight… pic.twitter.com/9MaUeJ5UWw February 10, 2026

Η αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία ανακοίνωσε ότι δυνάμεις της καθώς και του ΟΗΕ αναπτύχθηκαν άμεσα στο σημείο για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ο υπουργός Μεταφορών της χώρας.

Έπαινοι στον πιλότο για την ψυχραιμία του



Η αεροπορική εταιρεία Starsky Aviation εξήρε δημόσια τον πιλότο για την ψυχραιμία και την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε, τονίζοντας ότι η αποφασιστικότητά του ήταν καθοριστική για την ασφαλή έκβαση του συμβάντος.

«Ανακουφιζόμαστε που επιβεβαιώνουμε ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι ασφαλείς. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το τεχνικό πρόβλημα που οδήγησε στην αναγκαστική προσγείωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Χασάν Μοχάμεντ Άντεν.

«Η άμεση και ψύχραιμη λήψη αποφάσεων από τον πιλότο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια όλων των επιβαινόντων και τον επαινούμε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση», πρόσθεσε.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

iefimerida.gr