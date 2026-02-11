Οι πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν αποτελούν «κόκκινη γραμμή» και δεν τίθενται προς διαπραγμάτευση, δήλωσε σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη της χώρας, την ώρα που Τεχεράνη και Ουάσιγκτον εξετάζουν νέο γύρο επαφών με στόχο την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Η τοποθέτηση έγινε μετά τις έμμεσες συνομιλίες που είχαν Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν, σε ένα περιβάλλον αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, με ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων που η Τεχεράνη εκλαμβάνει ως απειλή.

«Οι πυραυλικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν είναι διαπραγματεύσιμες», δήλωσε ο Αλί Σαμκανί, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια πορείας στην Τεχεράνη για την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει εδώ και χρόνια να διευρύνει το πεδίο των διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ώστε να συμπεριλάβει και το πυραυλικό οπλοστάσιο της χώρας. Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει επανειλημμένα αποκλείσει τη σύνδεση του ζητήματος με άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να θέσει το θέμα των ιρανικών πυραύλων κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, επιδιώκοντας οποιαδήποτε ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν να περιλαμβάνει και περιορισμούς στο πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας «δεν αποτέλεσε ποτέ μέρος της ατζέντας» των συνομιλιών, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της Τεχεράνης ότι το ζήτημα δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

