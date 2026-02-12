Δεν σταματά η συζήτηση στη Γερμανία για τη σχέση του 70χρονου δισεκατομμυριούχου και πρώην CEO της Google, Έρικ Σμιντ, με το 27χρονο μοντέλο και κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας, Γκλόρια-Σόφι Μπουρκάντ.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της Bild, ο Σμιντ και η 43 χρόνια μικρότερή του Μπουρκάντ έκαναν μαζί αλλαγή του χρόνου ενώ έκτοτε έχουν ταξιδέψει από τις ΗΠΑ στην Ινδία και την Ευρώπη.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει, επίσης, ότι ο 70χρονος και η 27χρονη ταξιδεύουν μαζί σχεδόν καθημερινά εδώ και εβδομάδες.

Η επόμενη κοινή εμφάνισή τους, κατά τις ίδιες πληροφορίες, προγραμματίζεται για τη Διάσκεψη του Μονάχου, την ετήσια συνάντηση των κορυφαίων αξιωματούχων ασφάλειας παγκοσμίως που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Η πρώτη φορά που το ζευγάρι τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας ήταν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός όπου τους φωτογράφισαν δίπλα-δίπλα.

Η γερμανική εφημερίδα σημείωσε ότι η Μπουρκάντ μοιράζει το χρόνο της μεταξύ Νέας Υόρκης, Λος Άντζελες και Γερμανίας, έχοντας ολοκληρώσει σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και την οικονομία ενώ στη στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Όσον αφορά την καριέρα της ως μοντέλο, η 27χρονη έχει εμφανιστεί στη Vogue Turkey, ενώ τον Δεκέμβριο του 2022 είχε αποκαλύψει σε άρθρο στην Teen Vogue ότι «έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό και σεξουαλική εξαναγκασμό στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή». Όπως έγραφε τότε ««αγγίχθηκε ανάρμοστα από τον προϊστάμενό της» ενώ εργαζόταν ως 18χρονη ασκούμενη. Κατά την περιγραφή της ο προϊστάμενός «έβαζε τα χέρια του στους ώμους και στη μέση μου όταν συναντιόμασταν στο ασανσέρ ή στην κουζίνα».

Ο Σμιντ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Google το 2011, είναι παντρεμένος για περισσότερα από τέσσερις δεκαετίες με την Γουέντι Σμιντ με την περιουσία του να υπολογίζεται σε 54,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εμφανίζεται να έχει περιγράψει τον γάμο του ως «ανοιχτό» έχοντας κατά καιρούς διάφορες σχέσεις όπως αυτή που είχε για χρόνια με την επιχειρηματία Μισέλ Ρίτερ και η οποία έληξε με μια σειρά αγωγών που κατέθεσε εναντίον του εκείνη κατηγορώντας για ανάρμοστη συμπεριφορά και οικονομικές ατασθαλίες.

