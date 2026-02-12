Νέες συζητήσεις προκάλεσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από στιγμιαία λεκτική αστοχία κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκός Οίκος.

Το περιστατικό συνέβη σε εκδήλωση απόδοσης τιμών στον Τραμπ ως τον «Αδιαμφισβήτητο Πρωταθλητή του Άνθρακα» μετά και τη διαταγή του στο Πεντάγωνο να χρησιμοποιήσει κρατικές χρηματοδοτήσεις και να συνάψει συμβάσεις προκειμένου να ενισχυθεί ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα.

«Είμαι περήφανος που επίσημα ονομάζω τον… αδιαμφφφφ…», είπε ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, πριν ακολουθήσουν δύο δευτερόλεπτα ακατάληπτης ομιλίας.

Αμέσως μετά, ο Τραμπ φάνηκε να θυμάται τι ήθελε να πει και συνέχισε: «Τον αδιαμφισβήτητο πρωταθλητή του όμορφου, καθαρού άνθρακα».

Τα σαρδάμ του Τραμπ προκαλούν διαδικτυακό ντόρο

Η αμήχανη στιγμή του Τραμπ προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν τη φερόμενη εξασθένηση γνωστικών λειτουργιών του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Ανάμεσα στους σχολιαστές ήταν και η πρώην αντίπαλός του, Κάμαλα Χάρις, μέσω του επίσημου λογαριασμού της, που αναφέρθηκε σαρκαστικά στο περιστατικό.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δημοσίευσε επίσης το βίντεο σχολιάζοντας: «Το ηλιοβασίλεμα ξεκινάει όλο και νωρίτερα κάθε μέρα».

The sundowning starts earlier every day pic.twitter.com/90daeOJzKZ February 11, 2026

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, ο εκπρόσωπος Ντέιβις Ίνγκλε δήλωσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο πιο δυνατός, προσβάσιμος και ενεργητικός πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία», απορρίπτοντας τις «αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας».

Ο Τραμπ τα έβαλε με τις «τρελές» ανεμογεννήτριες

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Τραμπ απομακρύνθηκε από το θέμα του άνθρακα για να σχολιάσει τις ανεμογεννήτριες : «Δεν είμαι μεγάλος οπαδός αυτών των τρελών ανεμογεννητριών», είπε, μιμούμενος την κυκλική κίνηση με το δάχτυλό του. «Κατασκευάζονται στην Κίνα αλλά δεν χρησιμοποιούνται εκεί. Ας δούμε αν μπορούμε να βρούμε μερικές φάρμες ανεμογεννητριών στην Κίνα».

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η Κίνα είναι η κορυφαία χώρα στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σχεδόν διπλάσια έργα σε κατασκευή σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Παράλληλα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα πρότζεκτ αυτά «losers», προσθέτοντας ότι «πρέπει να βγάζεις χρήματα με την ενέργεια, όχι να χάνεις».

Προβλήματα υγείας και δημόσιες εμφανίσεις

Εκτός από τα σαρδάμ παρατηρήθηκε ξανά αποχρωματισμός στο δεξί χέρι του Tραμπ, με πολλούς να υποστηρίζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η υγεία του Τραμπ φαίνεται να βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία τους τελευταίους μήνες, με αδέξιες κινήσεις στις δημόσιες εμφανίσεις και δυσκολία στη διαχείριση των ομιλιών του.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Τραμπ παρέλαβε ένα επίχρυσο αγαλματίδιο ανθρακωρύχου από το Washington Coal Club, που τον ανακήρυξε «Αδιαμφισβήτητο Πρωταθλητή του Άνθρακα».

