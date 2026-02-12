Η συμπεριφορά ενός σκύλου που έζησε 10 χρόνια στο νεκροταφείο του Σάο Πάολο όπου ήταν θαμμένος ο κηδεμόνας του, αποτέλεσε την αφορμή για να εισαχθεί ένας νέος νόμος που επιτρέπει την ταφή των κατοικιδίων μαζί με τις οικογένειές τους στην πολιτεία της Βραζιλίας.

Με το παρατσούκλι Bob Coveiro (Μπομπ «νεκροθάφτης» στα πορτογαλικά) ο πιστός σκύλος προσέφερε παρηγοριά σε πενθούντες και έγινε μόνιμο μέλος του νεκροταφείου μέχρι το θάνατό του το 2021, όταν θάφτηκε δίπλα στον κηδεμόνα του.

Ο νόμος «Bob Coveiro» που πήρε το όνομά του από τον πιστό σκύλο τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη και αναγνωρίζει τον «συναισθηματικό δεσμό» μεταξύ των κατοικίδιων ζώων και των ανθρώπινων οικογενειών τους, σύμφωνα με την κυβέρνηση της πολιτείας, όπως αναφέρει το BBC.



«Μια ιστορία αγάπης και πίστης μετατράπηκε σε δημόσια πολιτική»

Ένας από τους συντάκτες του νόμου, ο Εντουάρντο Νομπρέγκα, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αυτό που ξεκίνησε ως μια ιστορία αγάπης και πίστης μετατράπηκε σε δημόσια πολιτική».

«Όποιος έχει χάσει ένα κατοικίδιο ξέρει: δεν είναι απλώς ένα ζώο. Είναι μέλος της οικογένειας. Και αυτός ο νόμος αναγνωρίζει αυτόν τον δεσμό, προσφέροντας περισσότερο σεβασμό τη στιγμή του αποχαιρετισμού», ανέφερε ο Νομπρέγκα. «Η αγάπη δεν τελειώνει με το αντίο», τόνισε.

Πλέον οι γάτες και οι σκύλοι μπορούν να θάβονται σε οικογενειακούς τάφους στην πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της Βραζιλίας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές, με τις τοπικές υπηρεσίες κηδειών να καθορίζουν τους κανόνες για την πραγματοποίηση.

Ο σκύλος που προσέφερε χαμόγελα σε κηδείες

Ο σκύλος ήταν στην κηδεία του κηδεμόνα του στο νεκροταφείο του Ταμπόα ντα Σέρα και αρνήθηκε να φύγει μετά την ταφή, σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης. Ο σκύλος επέστρεφε στο νεκροταφείο ακόμα και όταν μέλη της οικογένειας προσπάθησαν να τον πάρουν σπίτι.

Τότε του έφτιαξαν ένα πράσινο σπιτάκι όπου και έζησε, ενώ συνόδευε τους πενθούντες στο νεκροταφείο. Το 2021 ο σκύλος χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και αποφασίστηκε να ταφεί δίπλα στον κηδεμόνα του που δεν εγκατέλειψε ποτέ.

Η τοπική φιλοζωική «Patre», η οποία οργάνωσε μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για ένα άγαλμα στη μνήμη του, δήλωσε ότι ο σκύλος «κέρδισε τις καρδιές όλων όσων τον γνώρισαν».

«Οι άνθρωποι που ήταν λυπημένοι επειδή έθαψαν τους αγαπημένους τους, κατάφερναν να χαμογελάσουν όταν το μικρό σκυλάκι, που ήταν τρελό για μπάλες, προσπαθούσε να παίξει», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Βραζιλία έχει τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό κατοικίδιων ζώων στον κόσμο, με 160 εκατομμύρια ζώα συντροφιάς, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Pet Brasil.