Δύο νεκρά βρέφη εντοπίστηκαν μέσα σε καταψύκτη κατοικίας στην κοινότητα Αϊγβιγιέρ-ε-Λιομόν στη Γαλλία, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί σοκ και να εγείρει σοβαρά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου τους.

Για την υπόθεση συνελήφθη μια 50χρονη μητέρα και σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Μπεζανσόν Σεντρίκ Λοζλέν, ομολόγησε ότι η ίδια τοποθέτησε τα νεογέννητα στον καταψύκτη αμέσως μετά τη γέννησή τους, σε άγνωστο χρόνο μεταξύ 2011 και 2018.

Κατά την ανάκριση, η 50χρονη φέρεται να περιέγραψε ότι γέννησε μόνη στο σπίτι, τύλιξε τα βρέφη και τα έβαλε στον καταψύκτη που βρισκόταν στο πλυσταριό. Όπως ειπώθηκε σε συνέντευξη Τύπου, είχε κρατήσει μυστικές τις εγκυμοσύνες της, φορώντας φαρδιά ρούχα και προβάλλοντας δικαιολογίες για την αλλαγή στο σώμα της. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, έκλαιγε και εξέφραζε μεταμέλεια για τα παιδιά και την οικογένειά της.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε την Τρίτη, όταν μέλος της οικογένειας της άνοιξε τον καταψύκτη στο σπίτι το οποίο είχε εγκαταλείψει αιφνιδιαστικά η 50χρονη τον Δεκέμβριο αφήνοντας πίσω τα τέσσερα μικρότερα παιδιά της, ηλικίας από 14 έως 20 ετών, τον πατέρα τους και ένα μεγαλύτερο παιδί από άλλη σχέση της. Αρχικά εντοπίστηκε το ένα βρέφος και λίγο αργότερα οι αστυνομικοί βρήκαν και το δεύτερο, τυλιγμένο μέσα σε σάκο, στον ίδιο καταψύκτη.

Η γυναίκα, μητέρα εννέα παιδιών από τρεις διαφορετικούς άνδρες, συνελήφθη στην περιοχή του Παρισιού χωρίς να προβάλει αντίσταση και κρατείται με την κατηγορία της δολοφονίας. Η δικαστής Κριστίν ντε Κιρέζ ανέφερε ότι οι δύο τελευταίες εγκυμοσύνες τοποθετούνται χρονικά ανάμεσα στο 2011 – όταν γεννήθηκε το τελευταίο εν ζωή παιδί της – και στο 2018, όταν επέστρεψε στην εργασία της.

Ο πατέρας αγνοούσε τα πάντα

Ο σύντροφός της, που τέθηκε επίσης υπό κράτηση, δηλώνει ότι «αγνοούσε παντελώς τις εγκυμοσύνες» και ότι «έπεσε από τα σύννεφα». Προς το παρόν δεν του έχει ασκηθεί δίωξη. Η νεκροψία-νεκροτομή στα δύο βρέφη θα γίνει την Παρασκευή, προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία του θανάτου τους.

Ο δήμαρχος της κοινότητας όπου ζούσε η οικογένεια, ο Ζαν-Κλοντ Τραμεζέλ, δήλωσε «σοκαρισμένος» από την αποκάλυψη αυτή. «Εδώ είναι ένα χωριό 1.500 κατοίκων. Τα συγκλονιστικά γεγονότα πάντα πιστεύουμε ότι συμβαίνουν μόνο σε άλλους… Είμαστε άφωνοι», σχολίασε.

Για το ζευγάρι, ο δήμαρχος εξήγησε ότι ζούσε εδώ και περίπου 20 χρόνια στην κοινότητα, αλλά δεν εργαζόταν εκεί. «Είναι άνθρωποι που δεν τραβούν την προσοχή», είπε.

