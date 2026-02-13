Εν αναμονή της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο το Σάββατο στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο, Μακρόν και Μερτς έστειλαν μηνύματα απεξάρτησης από τις ΗΠΑ.

Στις ομιλίες τους, ένα χρόνο μετά την επιθετική τοποθέτηση του Τζέι Ντι Βανς κατά της Ευρώπης, εστίασαν στην ανάγκη να σταματήσει η Ευρώπη να εξαρτάται από Συμμάχους, να στείλουν μηνύματα νέων συμμαχιών, σε επίπεδο Αμυνας κυρίως, αλλά και εμπορίου, ενώ αναφερόμενοι στις ΗΠΑ έκαναν λόγο για «βαθύ ρήγμα» και ανάγκη να σταθεί μόνη της στα πόδια της η ήπειρος.

Μερτς: Ο πολιτισμικός πόλεμος του MAGA δεν είναι δικός μας

Στην ομιλία του ο Μερτς έθεσε τα όρια της Ευρώπης, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «ο πολιτισμικός πόλεμος του κινήματος MAGA δεν είναι δικός μας» και ότι «η διεθνής τάξη που βασίζεται σε δικαιώματα και κανόνες… δεν υπάρχει πλέον με τον τρόπο που τη γνωρίζαμε».

«Δεν πιστεύουμε στους δασμούς και τον προστατευτισμό, αλλά στο ελεύθερο εμπόριο. Υποστηρίζουμε τις συμφωνίες για το κλίμα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας» είπε ακόμη, και κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να επιδιορθώσει το ΝΑΤΟ και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη. «Ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες φτάνουν στα όρια της δικής τους ισχύος όταν ενεργούν μονομερώς».

Μακρόν: Οι εχθροί της Ευρώπης δεν θέλουν να την δουν να πετυχαίνει

Για «εχθρούς» εντός και εκτός ΕΕ μίλησε ο Εμανουέλ Μακρόν από τη πλευρά του.

«Οι εχθροί της Ευρώπης δεν θέλουν να δουν τους Ευρωπαίους να πετυχαίνουν. Ακόμα όμως και ορισμένοι Ευρωπαίοι στέκονται εμπόδιο στην πρόοδο. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό» ανέφερε.

«Πρέπει να γίνουμε μια γεωπολιτική δύναμη. Πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Δεν μιλώ για τη Γαλλία και τη Γερμανία, αλλά για την Ευρώπη που πρέπει να εξελιχθεί σε νέα δύναμη. Παράλληλα, θα πρέπει να περιορίσουμε τις εξαρτήσεις: είτε στην Τεχνητή Νοημοσύνη είτε στα ορυκτά είτε στις υπηρεσίες cloud computing. Επίσης, έχει νόημα να κατασκευάσουμε το νέο μαχητικό FCAS. Είναι απαραίτητη μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στα ζητήματα».

«Όλα όσα αφορούν τους Ευρωπαίους πρέπει να αποφασιστούν και από τους Ευρωπαίους. Θα συνεχίσουμε να ζούμε πόρτα-πόρτα με τη Ρωσία και αυτήν τη γειτονία θα πρέπει να την προσδιορίσουμε εμείς» είπε ακόμη ο Μακρόν.

«Πώς μπορούμε να βρεθούμε σε μια πιο ισχυρή διαπραγματευτική θέση; Σε αυτό το νέο πλαίσιο πρέπει να γίνουμε πιο ισχυροί, πιο ανεξάρτητοι. Δεν εννοώ τη Γαλλία. Δεν εννοώ τη Γερμανία. Εννοώ την Ευρώπη συνολικά. Να δούμε την ισχύ συνολικά ως Ευρωπαίοι. Να απαλλαγούμε από εξαρτήσεις σε μια σειρά τομείς. Να θέσουμε ξεκάθαρους στόχους. Κάναμε βήματα τον περασμένο χρόνο και πρέπει σε αυτόν τον δρόμο να προχωρήσουμε. Πρέπει να επιταχύνουμε την αμυντική μας συνεργασία. Αναπτύξαμε νέα εργαλεία, όπως το SAFE, βρήκαμε νέους πόρους. Υπάρχει μεγάλη προθυμία στην αγορά για να μας χρηματοδοτήσει» πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Ρούμπιο δεν πήγε στις συζητήσεις για την Ουκρανία, μίλησε για τη Γροιλανδία

Αν και η Ουκρανία είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Γερμανία, ο Μάρκο Ρούμπιο λόγω «πιεσμένου προγράμματος» ακύρωσε την παρουσία του στη συνάντηση με τους ηγέτες Γερμανίας, Πολωνίας, Φινλανδίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Μόναχο, που είχε προγραμματιστεί σήμερα.

«Ο υπουργός δεν θα παραστεί στη συνάντηση του Βερολίνου για την Ουκρανία, δεδομένου του μεγάλου αριθμού συναντήσεων που έχει την ίδια ώρα» δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, διαβεβαιώνοντας πάντως ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας «ασχολείται με το ρωσο-ουκρανικό σε πολλές από τις συναντήσεις του εδώ στο Μόναχο». Η απόφασή του ωστόσο δεν ήχησε καλά στην Ευρώπη καθώς αξιωματούχος την χαρακτήρισε «εξωφρενική».

Να σημειωθεί πως ήταν απόφαση «τελευταίας στιγμής» ενώ είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Μερτς κι άλλων ευρωπαίων.

Νωρίτερα ο Τραμπ κάλεσε σήμερα τον Ζελένσκι να «βιαστεί προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία», ενόψει του νέου γύρου διαπραγματεύσεων την επόμενη εβδομάδα.

Υποστηρίζοντας πως «η Ρωσία θέλει να καταλήξει σε συμφωνία», ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «ο Ζελένσκι πρέπει να κινηθεί γρήγορα». Διαφορετικά, όπως εκτίμησε ο Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας «θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία».

Ο Ρούμπιο πάντως είχε συνομιλίες με την Μέτε Φρεντέρικσεν για το θέμα της Γροιλανδίας. Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της Δανίας έγινε μια «εποικοδομητική συνομιλία» στο περιθώριο της Διάσκεψης.

«Η δουλειά θα συνεχιστεί όπως συμφωνήθηκε στην ομάδα εργασίας ανωτάτου επιπέδου», σχολίασε.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας από τη μεριά του είπε ότι τα συμφέροντα της Γροιλανδίας «υπογραμμίστηκαν και πάλι με σαφήνεια».

Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι οι Γροιλανδοί θα μας θελήσουν, αλλά τα πάμε πολύ καλά με την Ευρώπη».

