Σοβαρές καταστροφές προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις στην περιοχή της Αλάνια, στην επαρχία Αττάλεια, οδηγώντας σε υπερχείλιση και κατάρρευση τμήματος του φράγματος Ντιμ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η υπερχείλιση προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, με ορμητικά νερά να παρασύρουν ολόκληρο εστιατόριο που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή του φράγματος, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε κατοικίες, οδικό δίκτυο και άλλες υποδομές.

Η τοπική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των κατοίκων.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, με τα νερά να κατακλύζουν γειτονιές, καλλιέργειες και τοπικές υποδομές και να παρασύρουν ακόμη και εστιατόριο.

Antalya Alanya'da yağışın etkisiyle Dim Çayı taştı. Çayın üzerindeki bir restoran sulara kapıldı. pic.twitter.com/lEcrl9yhko — TRT HABER (@trthaber) February 14, 2026

Αξιωματούχοι της τοπικής κυβέρνησης προειδοποίησαν τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από τα πλημμυρισμένα σημεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η περιοχή βρίσκεται υπό επιφυλακή, ενώ οι αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών και την απομάκρυνση των πληγέντων.

Alanya'da tam doluluğa ulaştığı için su taşkını yaşanan Dim Barajı'nın çevresindeki evler boşaltıldı



Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre ⤵️



➔ 314 kişi bölgeden tahliye edildi

➔ 48 kişi kamu misafirhanelerine yerleştirildi

➔ 132 konut ve 73 iş yeri boşaltıldı… pic.twitter.com/aeCsFIRq2Z February 14, 2026

Η υπερχείλιση του Ντιμ έθεσε σε κίνδυνο κατοικίες και δρόμους, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε περιοχές κοντά στο ποτάμι. Εκπρόσωποι των τοπικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης, ενώ η βροχή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, προκαλώντας ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

