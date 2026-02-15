Σοβαρές καταστροφές προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις στην περιοχή της Αλάνια, στην επαρχία Αττάλεια, οδηγώντας σε υπερχείλιση και κατάρρευση τμήματος του φράγματος Ντιμ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η υπερχείλιση προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, με ορμητικά νερά να παρασύρουν ολόκληρο εστιατόριο που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή του φράγματος, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε κατοικίες, οδικό δίκτυο και άλλες υποδομές.
Η τοπική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των κατοίκων.
Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, με τα νερά να κατακλύζουν γειτονιές, καλλιέργειες και τοπικές υποδομές και να παρασύρουν ακόμη και εστιατόριο.
Αξιωματούχοι της τοπικής κυβέρνησης προειδοποίησαν τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από τα πλημμυρισμένα σημεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η περιοχή βρίσκεται υπό επιφυλακή, ενώ οι αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών και την απομάκρυνση των πληγέντων.
Η υπερχείλιση του Ντιμ έθεσε σε κίνδυνο κατοικίες και δρόμους, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε περιοχές κοντά στο ποτάμι. Εκπρόσωποι των τοπικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης, ενώ η βροχή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, προκαλώντας ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.