Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με 305 προβεβλημένα πρόσωπα – μεταξύ αυτών οι Ντόναλντ Τραμπ, Μπιλ Γκέιτς και Κιμ Καρντάσιαν – των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται τουλάχιστον μία φορά στα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η ανακοίνωση εντάσσεται στη σταδιακή αποδέσμευση εκατομμυρίων email, φωτογραφιών και εγγράφων που αφορούν την πολύκροτη υπόθεση.

Σε επιστολή προς το Κογκρέσο, με ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου, η Μπόντι παρέθεσε τη λίστα προσώπων που «είναι ή υπήρξαν κρατικοί αξιωματούχοι ή πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα» και τα οποία κατονομάζονται στα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν βάσει του νόμου. Όπως διευκρινίζεται, η αναφορά ονόματος δεν συνεπάγεται ενοχή ή εμπλοκή σε παράνομες πράξεις που συνδέονται με τα εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων του Έπσταϊν.

Τα ονόματα και το εύρος της δημοσιοποίησης

Στη λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, ο Κιρ Στάρμερ, η Έιμι Σούμερ, ο Τζεφ Ζούκερ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, η Πριγκίπισσα Νταϊάνα και η Μάργκαρετ Θάτσερ. Επίσης αναφέρονται η Νταϊάνα Ρος, η Μελίντα Γκέιτς, ο Τάκερ Κάρλσον, η Μπιγιονσέ και η Μέγκαν Μαρκλ. Σύμφωνα με τη Μπόντι και τον αναπληρωτή της, Τοντ Μπλανς, τα ονόματα εμφανίζονται «σε ευρύ φάσμα συμφραζομένων».

Η επιστολή υπογραμμίζει ότι «κανένα έγγραφο δεν αποκρύφθηκε ή δεν υπέστη περικοπές για λόγους αμηχανίας, φήμης ή πολιτικής ευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένων κρατιών αξιωματούχων, δημοσίων προσώπων ή ξένων αξιωματούχων».

Ο Νόμος περί Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν, που τέθηκε σε ισχύ μετά την υπογραφή του από τον Ντόναλντ Τραμπ στις 19 Νοεμβρίου 2025, προβλέπει τη δημοσιοποίηση όλων των μη διαβαθμισμένων αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Επιτρέπονται περικοπές μόνο για την προστασία της ταυτότητας των θυμάτων, υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, στοιχείων ενεργών ερευνών και ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Το FBI εκτιμά ότι τα θύματα του Έπσταϊν ξεπερνούν τα 1.000.

BREAKING: AG Pam Bondi announces DOJ has released all Epstein files under the Epstein Files Transparency Act, including justified redactions and a list of high-profile names appearing in the documents. pic.twitter.com/Drkc2ojUWx — Leading Report (@LeadingReport) February 15, 2026

Εκατομμύρια αρχεία, χιλιάδες βίντεο και εικόνες

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, εξετάστηκαν πάνω από έξι εκατομμύρια έγγραφα, χιλιάδες βίντεο και δεκάδες χιλιάδες εικόνες. Στην τελική δημοσιοποίηση της 30ής Ιανουαρίου περιλήφθηκαν περισσότερα από τρία εκατομμύρια αρχεία, ανάμεσά τους 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο, συνολικής διάρκειας 14 ωρών.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν υλικό που, σύμφωνα με τις αρχές, δείχνει ότι ο Έπσταϊν ζητούσε συστηματικά από νεαρές γυναίκες να αποστέλλουν ρητό αυτοσχέδιο υλικό, καθώς και βίντεο όπου εμφανίζονται νεαρές σε κατάσταση μερικής ένδυσης. Σε ένα από τα βίντεο, ο Έπσταϊν φέρεται να εκθέτει δια της βίας το στήθος άγνωστης γυναίκας μπροστά στην κάμερα, παρά τις αντιδράσεις της.

Βίντεο βασανισμού

Δημοσιοποιήθηκαν επίσης email μεταξύ του Έπσταϊν και συνεργατών του, στα οποία γίνονται αναφορές σε «βίντεο βασανισμού» και σε νεαρές κοπέλες. Σε email της 24ης Απριλίου 2009, ο Έπσταϊν έγραφε: «Πού είσαι; Είσαι καλά; Μου άρεσε το βίντεο βασανισμού». Σε άλλη αλληλογραφία του 2014, αποστολέας με απόκρυψη στοιχείων αναφέρει: «Ευχαριστώ για τη διασκεδαστική βραδιά… Το πιο μικρό κορίτσι σου ήταν λίγο άτακτο».

Τα αρχεία περιλαμβάνουν επίσης σχέδιο κατηγορητηρίου 56 σελίδων από πριν από 20 χρόνια, πριν από τη συμφωνία ομολογίας του 2008, στο οποίο αναφέρονται τρεις συγκατηγορούμενοι, με τα ονόματά τους διαγραμμένα.

Ο Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι απομένει μικρός αριθμός εγγράφων που τελούν υπό δικαστική προστασία και αναμένεται έγκριση για τη δημοσιοποίησή τους, προσθέτοντας ότι «η αναθεώρηση έχει ολοκληρωθεί».

protothema.gr