Η αντιπαράθεση γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια από τις πιο οξείες νομικές και πολιτικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters σε δικαστικά αρχεία, εκατοντάδες δικαστές σε ολόκληρες τις ΗΠΑ έχουν αποφανθεί ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει συλλάβει παράνομα μετανάστες περισσότερες από 4.400 φορές μόνο από τον Οκτώβριο.

Οι αποφάσεις αυτές συνιστούν μια σαφή νομική καταδίκη της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ.

Ωστόσο, η κυβέρνηση συνεχίζει να φυλακίζει ανθρώπους επ’ αόριστον, ακόμη και μετά την απόφαση των δικαστηρίων ότι η πολιτική αυτή είναι παράνομη.

«Είναι αποτρόπαιο το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιμένει ότι αυτό το δικαστήριο πρέπει να επαναπροσδιορίσει ή να αγνοήσει εντελώς τον ισχύοντα νόμο, όπως είναι σαφώς διατυπωμένος», έγραψε την περασμένη εβδομάδα ο ομοσπονδιακός δικαστής Τόμας Τζόνστον της Δυτικής Βιρτζίνια, διορισμένος από τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους, διατάσσοντας την αποφυλάκιση ενός κρατουμένου από τη Βενεζουέλα στην πολιτεία.

Οι περισσότερες αποφάσεις επικεντρώνονται στην απόκλιση της κυβέρνησης Τραμπ από μια σχεδόν τριακονταετή ερμηνεία του ομοσπονδιακού νόμου, σύμφωνα με την οποία οι μετανάστες που ήδη ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση ενώ εκκρεμεί η υπόθεσή τους στο δικαστήριο μετανάστευσης.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκειλ Τζάκσον, δήλωσε ότι η κυβέρνηση «εργάζεται για να εκπληρώσει νόμιμα την εντολή του Προέδρου να επιβάλει τον ομοσπονδιακό νόμο περί μετανάστευσης».

Κατακόρυφη αύξηση των κρατουμένων

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ο αριθμός των ατόμων που κρατούνται από την ICE έφτασε τους 68.000 αυτό το μήνα, αυξημένος κατά 75% σε σχέση με πέρυσι.

Ένα συντηρητικό εφετείο στη Νέα Ορλεάνη έδωσε την περασμένη εβδομάδα μια νίκη στην κυβέρνηση Τραμπ στην προσπάθειά της να φυλακίσει περισσότερους μετανάστες.

Το γεγονός ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν αξιοποίησαν πλήρως τον νόμο για να θέτουν υπό κράτηση άτομα «δεν σημαίνει ότι δεν είχαν την εξουσία να κάνουν περισσότερα», έγραψε η δικαστής του Ομοσπονδιακού Εφετείου Έντιθ Τζόουνς σε μια απόφαση που ανέτρεψε τις αποφάσεις που οδήγησαν στην αποφυλάκιση δύο Μεξικανών ανδρών.

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι η αύξηση των αγωγών δεν αποτελεί «έκπληξη», «ειδικά μετά την προσπάθεια πολλών ακτιβιστών δικαστών να εμποδίσουν τον Πρόεδρο Τραμπ να εκπληρώσει την εντολή του αμερικανικού λαού για μαζικές απελάσεις».

Με λίγες άλλες νομικές οδούς προς την ελευθερία, οι κρατούμενοι μετανάστες έχουν καταθέσει περισσότερες από 20.200 ομοσπονδιακές αγωγές απαιτώντας την αποφυλάκισή τους από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ, σύμφωνα με έρευνα του Reuters σε δικαστικά αρχεία, υπογραμμίζοντας τον εκτεταμένο αντίκτυπο της αλλαγής πολιτικής.

Σε τουλάχιστον 4.421 υποθέσεις, περισσότεροι από 400 ομοσπονδιακοί δικαστές αποφάνθηκαν από τις αρχές Οκτωβρίου ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων κρατά παράνομα άτομα στο πλαίσιο της εκστρατείας μαζικών απελάσεων.

Άλλες υποθέσεις εκκρεμούν, έχουν απορριφθεί επειδή ο κρατούμενος αφέθηκε ελεύθερος ή μεταφέρθηκαν σε άλλη δικαστική περιφέρεια, γεγονός που θα ανάγκαζε τους μετανάστες να υποβάλουν νέα αγωγή. Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει πόσες υποθέσεις μεταφέρθηκαν ή υποβλήθηκαν εκ νέου.

Οι δικαστικές αγωγές των μεταναστών

Το habeas corpus – λατινική φράση που σημαίνει «θα έχεις το σώμα» – αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους θεσμούς προστασίας της ατομικής ελευθερίας. Εμφανίστηκε στα αγγλικά δικαστήρια τον 14ο αιώνα και αργότερα κατοχυρώθηκε στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, διασφαλίζοντας το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αμφισβητήσει δικαστικά την παράνομη κράτησή του.

Σήμερα, όμως, το εργαλείο αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο μιας άνευ προηγουμένου νομικής πίεσης στο αμερικανικό σύστημα.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, που ανέλυσε περισσότερες από δύο δεκαετίες δημόσιων ομοσπονδιακών δικαστικών αρχείων, ο αριθμός των αγωγών habeas corpus έχει εκτοξευθεί. Τα δεδομένα αποτυπώνουν τη μαζική προσφυγή μεταναστών στα δικαστήρια και ταυτόχρονα τις αυξανόμενες ήττες της κυβέρνησης σε σχετικές υποθέσεις.

Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες τον Ιανουάριο, κατατέθηκαν αιτήσεις habeas για μια σειρά περιπτώσεων που προκαλούν ερωτήματα.

Ανάμεσά τους, ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο από τον Ισημερινό, που συνελήφθη έξω από το σπίτι του στη Μινεσότα· ένας Ουκρανός τεχνικός καλωδιακής τηλεόρασης με έγκυρο προσωρινό ανθρωπιστικό καθεστώς· ένας Σαλβαδοριανός παντρεμένος με Αμερικανίδα πολίτη και πατέρας αυτιστικού παιδιού· ένας Ερυθραίος εργαζόμενος σε νοσοκομείο με καθεστώς πρόσφυγα· και ένας Βενεζουελάνος που συνελήφθη αφού άφησε την κόρη του στο σχολείο.

Κανένας από αυτούς δεν είχε ποινικό μητρώο. Οι υποθέσεις τους αναδεικνύουν την ένταση ανάμεσα στην επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής και στην προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Πίνακας που δείχνει τον αριθμό των αιτήσεων habeas corpus κατά της κράτησης μεταναστών ανά μήνα



Αποσπασμένοι δικηγόροι και παραβιάσεις διαταγών

Η πληθώρα των αγωγών έχει δημιουργήσει σοβαρό φόρτο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πάνω από 700 ομοσπονδιακοί δικηγόροι έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις μετανάστευσης, ενώ ορισμένοι εμφανίζονται σε περισσότερες από 1.000 υποθέσεις habeas corpus. Η ανάγκη αυτή έχει οδηγήσει στην απόσπαση νομικών από άλλες – ακόμη και ποινικές – υποθέσεις.

Το νομικό αυτό αδιέξοδο είχε και σοβαρές συνέπειες.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Πάτρικ Σίλτς διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση παραβίασε 96 δικαστικές διαταγές σε 76 υποθέσεις στη Μινεσότα, κρατώντας άτομα παρά την εντολή αποφυλάκισης.

Παράλληλα, στη Νέα Υόρκη, η δικαστής Νουσράτ Τσούνταρι κατέγραψε παραβίαση «σαφών και αδιαμφισβήτητων» εντολών, όταν μετανάστης μεταφέρθηκε σε άλλη πολιτεία ενώ παρουσιαζόταν ψευδώς ως διαθέσιμος για ακρόαση.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης Νάταλι Μπάλντασαρ δήλωσε ότι οι αρχές συμμορφώνονται με τον νόμο και απέδωσε τον «υπερβολικό» φόρτο εργασίας σε δικαστικές αποφάσεις που – όπως υποστήριξε – δεν λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη προετοιμασίας των υποθέσεων.

The young mother from Ecuador reported to a Bethpage immigration office last fall for an interview in her request for asylum, the legal right to live in the United States due to fear of her home country. She was accompanied by her husband and 3-year-old son, who was born here.… pic.twitter.com/ItknEqiPeu — Newsday (@Newsday) February 13, 2026

Νομικά εμπόδια και οικονομικά βάρη

Σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, εθελοντές και νομικοί υποστηρικτές περιμένουν έξω από τα δικαστήρια μετανάστευσης για να συνδέσουν κρατούμενους με δικηγόρους, προκειμένου να καταθέσουν άμεσα αίτηση habeas και να αποτρέψουν τη μεταφορά τους σε μακρινά κέντρα κράτησης.

Ωστόσο, πολλοί μετανάστες δεν γνωρίζουν ότι διαθέτουν αυτό το δικαίωμα ή αδυνατούν να καλύψουν το υψηλό κόστος νομικής εκπροσώπησης.

Η Τζούντι Ρα, σύζυγος κρατουμένου από τη Βενεζουέλα στο κέντρο κράτησης Bluebonnet στο Τέξας, ανέφερε ότι της ζητήθηκαν πάνω από 5.000 δολάρια για την κατάθεση αίτησης.

Ο σύζυγός της δεν έχει ποινικό μητρώο, όμως η κυβέρνηση τον συνδέει – χωρίς δημόσια αποδεικτικά στοιχεία – με τη συμμορία Tren de Aragua.

Για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η επιμονή σε μια πολιτική που έχει επανειλημμένα κριθεί παράνομη από ομοσπονδιακά δικαστήρια συνιστά ευθεία αμφισβήτηση του κράτους δικαίου.

Η συνέχιση των κρατήσεων παρά τις δικαστικές αποφάσεις εντείνει τις ανησυχίες για θεσμική εκτροπή και για υπονόμευση θεμελιωδών συνταγματικών εγγυήσεων.

