Σοβαρά ερωτήματα για πιθανή δικαστική πλάνη και σκόπιμη παραποίηση στοιχείων από την αστυνομία φέρνει στο φως νέα έρευνα του BBC Panorama, στην υπόθεση του Ομάρ Μπενγκίτ, ο οποίος έχει περάσει 23 χρόνια στη φυλακή για τη δολοφονία της Νοτιοκορεάτισσας φοιτήτριας Τζονγκ Οκ Σιν στο Μπόρνμουθ το 2002.

Ο Ομαρ Μπενγκίτ καταδικάστηκε το 2005, μετά από δύο δίκες που δεν κατέληξαν σε ετυμηγορία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Panorama, νέα στοιχεία δείχνουν ότι η αστυνομία γνώριζε πως η βασική μάρτυρας κατηγορίας ψευδόταν – και ότι η κατάθεσή της ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Η υπόθεση στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά σε μαρτυρίες, καθώς δεν υπήρχαν ούτε ιατροδικαστικά ούτε απευθείας οπτικά στοιχεία που να συνδέουν τον Μπενγκίτ με το έγκλημα. Δεκατρείς μάρτυρες που στήριξαν την κατηγορία δήλωσαν στο BBC ότι δέχθηκαν πίεση από αστυνομικούς να «εμπλουτίσουν» τις καταθέσεις τους ή να πουν ψέματα στο δικαστήριο.

Δύο ακόμη άτομα παραδέχθηκαν πρόσφατα ότι κατέθεσαν ψευδώς, ενώ άλλοι τέσσερις υποστήριξαν ότι τους ζητήθηκε να δώσουν ψευδή στοιχεία αλλά αρνήθηκαν.

Το πιθανό άλλοθι και οι χαμένες κασέτες

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά νέα πιθανή απόδειξη άλλοθι. Θολό βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει άνδρα που μοιάζει στον Μπενγκίτ να χρησιμοποιεί τηλεφωνικό θάλαμο περίπου 25 λεπτά μετά τη δολοφονία. Έγγραφα που αποκάλυψε το Panorama δείχνουν ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή έγινε κλήση στον έμπορο ναρκωτικών του – στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο να βρισκόταν αλλού την ώρα που, σύμφωνα με τους μάρτυρες, «καθάριζε» τα ίχνη του.

Το πρόγραμμα αποκάλυψε επίσης ότι 135 κασέτες CCTV από την αρχική έρευνα έχουν χαθεί.

Πρώην ανώτατος αξιωματικός της δίωξης ανθρωποκτονιών χαρακτήρισε την καταδίκη «μη ασφαλή», ζητώντας επανεξέταση από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Ο συνήγορος του Μπενγκίτ μίλησε για πιθανή «κατασκευή αποδεικτικών στοιχείων» και διαστρέβλωση της δικαιοσύνης.

Η υπόθεση εξετάζεται πλέον από την Επιτροπή Αναθεώρησης Εγκληματικών Υποθέσεων, ενώ η αστυνομία του Ντόρσετ δηλώνει ότι η έρευνα υπήρξε «εξονυχιστική και σύνθετη» και ότι το θέμα ανήκει πλέον στα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Ο 53χρονος σήμερα Μπενγκίτ θα μπορούσε να διεκδικήσει αποφυλάκιση αν παραδεχόταν την ενοχή του. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. «Προτιμώ να πεθάνω στη φυλακή λέγοντας ότι δεν το έκανα, παρά να βγω έξω λέγοντας ψέματα», δήλωσε στο BBC.

