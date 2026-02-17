Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους –ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης– όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε κλειστό γήπεδο χόκεϊ επί πάγου στην πόλη Πατάκετ, στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια αγώνα ομάδων νέων. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη τρία άτομα, τα οποία νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αρχηγός της αστυνομίας της Πατάκετ, Τίνα Γκονσάλβες, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «έχουμε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους νεκρούς», διευκρινίζοντας ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο ύποπτος. Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», όπως πρόσθεσε. Όπως ανέφερε, τουλάχιστον ένα από τα θύματα ήταν γυναίκα, ενώ το δεύτερο θύμα κατέληξε στο νοσοκομείο.

Police have responded to a fatal shooting at high school hockey game in Rhode Island. Multiple people have been killed in the US, with police confirming that it was a 'targeted attack'. pic.twitter.com/zNaFtpLCmP February 17, 2026

Ενδοοικογενειακή βία πίσω από την επίθεση

Σύμφωνα με πηγή της Υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) που επικαλείται το Fox News, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε ως επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας και εξελίχθηκε σε δολοφονία και αυτοκτονία. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο δράστης φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του και να πυροβόλησε δύο από τα παιδιά του προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Ένα τρίτο παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων και του δράστη, ούτε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών. Η κ. Γκονσάλβες σημείωσε ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής υποδεικνύουν «οικογενειακή διαφορά».

🚨 BREAKING UPDATE: A man kiIIed his wife and shot at least two of his children at a hockey game in Rhode Island, per Fox News



This is absolutely HORRIFIC



The shooter is deceased along with his wife, but the kids are reportedly hospitalized.



Pray for these kids tonight 🙏🏻 pic.twitter.com/hdVTwxbd9D February 16, 2026

Πληροφορίες τοπικού τηλεοπτικού σταθμού που ανήκει στο δίκτυο NBC News αναφέρουν ότι ένα από τα θύματα ήταν νεαρό κορίτσι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας χόκεϊ επί πάγου μεταξύ ομάδων νέων, παρουσία παικτών και θεατών.

Πανικός στο γήπεδο – Μαρτυρίες από τον αγωνιστικό χώρο

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός –χωρίς να έχει καταστεί δυνατή η επαλήθευσή τους– δείχνουν παίκτες και θεατές να τρέχουν για να καλυφθούν, καθώς ακούγονται αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί μέσα στο κλειστό γήπεδο.

«Μετά τους πυροβολισμούς, οι συμπαίκτες μου κι εγώ σπεύσαμε στα αποδυτήρια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο, μιλώντας στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WJAR. Όπως ανέφερε, κάποιοι παίκτες κράτησαν κλειστή την πόρτα, ενώ οι υπόλοιποι «προσπαθήσαμε να καλυφθούμε μέσα» στα αποδυτήρια.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα ένοπλων επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα από ό,τι κάτοικοι. Το 2024 περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς, χωρίς να υπολογίζονται οι αυτοκτονίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Gun Violence Archive.

Οι ένοπλες επιθέσεις καταγράφονται σε χώρους κάθε είδους, από σχολεία και χώρους εργασίας έως εκκλησίες, σούπερ μάρκετ, μέσα μαζικής μεταφοράς και δημόσιους δρόμους, αναδεικνύοντας ένα διαχρονικό πρόβλημα που παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στις ΗΠΑ.

