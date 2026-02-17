Κλείσουν για λίγες ώρες σήμερα τα Στενά του Ορμούζ για «προληπτικούς λόγους» ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, μετέδωσε το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης διεξάγουν στρατιωτικά γυμνάσια στον δίαυλο.

Το σημείο είναι η ζωτικής σημασίας διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου που συνδέει τους μεγαλύτερους πετρελαιοπαραγωγούς του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Νωρίτερα, μηνύματα με αποδέκτη τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λίγο πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη.

«Σε μια από τις πρόσφατες ομιλίες του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι για 47 χρόνια η Αμερική δεν κατάφερε να καταστρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία… Σας λέω: ούτε εσείς θα τα καταφέρετε» ανέφερε ο Χαμενεΐ στην ομιλία του απαντώντας στην προ ημερών δήλωση Τραμπ ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν «θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε σε μια από τις πρόσφατες δηλώσεις του ότι για 47 χρόνια η Αμερική δεν κατάφερε να εξαλείψει την Ισλαμική Δημοκρατία. Παραπονέθηκε για αυτό στον ίδιο του τον λαό. Για 47 χρόνια, η Αμερική δεν κατάφερε να εξαλείψει την Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτή είναι μια καλή παραδοχή. Σας λέω: Ούτε εσείς θα καταφέρετε να το κάνετε αυτό» είπε ο ηγέτης του Ιράν.

Αναφερόμενος, δε, στις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ ότι ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, ο Χαμενεΐ του απάντησε λέγοντας «ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί μερικές φορές να δεχτεί ένα τέτοιο χτύπημα που δεν θα μπορεί να σηκωθεί».

«Συνεχίζουν να λένε ότι έχουμε στείλει ένα αεροπλανοφόρο προς το Ιράν. Πολύ καλά, ένα αεροπλανοφόρο είναι ένα επικίνδυνο μέσο, αλλά πιο επικίνδυνο από το αεροπλανοφόρο είναι το όπλο που μπορεί να το στείλει στον βυθό της θάλασσας» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό.

