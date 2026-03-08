Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για «τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ μέσω της χρήσης βάσεων της RAF (Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας) προς υποστήριξη της συλλογικής αυτοάμυνας των εταίρων στην περιοχή», σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο του πρωθυπουργού για την τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο Τραμπ έγραψε χθες στο Truth Social ότι δεν χρειαζόταν το Ηνωμένο Βασίλειο να αναπτύξει αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή, μετά τη δήλωση του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας ότι ένα από τα δύο κύρια αεροπλανοφόρα του είχε τεθεί σε «υψηλή ετοιμότητα».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στη βδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε με υποτιμητικά σχόλια για τον Βρετανό πρωθυπουργό, ενώ επανελειμμένα εξέφρασε την δυσαρέσκεια του για την συνεννόηση και τις ενέργειες από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ανακοίνωση από το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού

«Ο Πρωθυπουργός μίλησε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, το απόγευμα.

Οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν τη συζήτηση εξετάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω της χρήσης βάσεων της RAF, προς υποστήριξη της συλλογικής αυτοάμυνας των εταίρων στην περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τον Πρόεδρο Τραμπ και τον αμερικανικό λαό για τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτών.

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την προσδοκία να συνομιλήσουν ξανά σύντομα.»

protothema.gr