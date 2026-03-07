Την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή, σχολίασε με δεικτικό τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω ανάρτησης στο Truth Social υποστήριξε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο, ο κάποτε μεγάλος σύμμαχός μας – ίσως ο μεγαλύτερος απ΄ όλους – σκέφτεται επιτέλους σοβαρά να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή».

«Δεν πειράζει, πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τα χρειαζόμαστε πλέον – αλλά θα το θυμόμαστε» έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει!».

iefimerida.gr