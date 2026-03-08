Αλλεπάλληλα τα χτυπήματα και οι εκρήξεις στη Μέση Ανατολή, από ανταλλαγές πυραύλων και drones κατά την ένατη μέρα του πολέμου. ΗΠΑ και Ισραήλ, δήλωσαν ανυποχώρητες και έτοιμες να ισοπεδώσουν το Ιράν. Μπορούν να διεξάγουν «έντονο πόλεμο» για τουλάχιστον έξι μήνες, ανταπαντούν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Η Κύπρος εν αναμονή επιπλέον στήριξης από της χώρες της Ευρώπης, παραμένει σε επιφυλακή.

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

6:09 Ο (IDF) αναφέρει ότι έπληξε βασικούς διοικητές της Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης στη Βηρυτό

Μετά από αναφορές για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε ξενοδοχείο της Βηρυτού που σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι πραγματοποίησαν στοχευμένη επίθεση εναντίον βασικών διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Ανέφερε ότι οι στόχοι ήταν μέλη του Λιβανέζικου Σώματος της Δύναμης Κουντς, του εξωεδαφικού βραχίονα των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι «ενήργησαν για να προωθήσουν τρομοκρατικά σχέδια εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του από το λιβανέζικο

6:09 Οι Φρουροί του Ιράν λένε ότι μπορούν να διεξάγουν «έντονο πόλεμο» για έξι μήνες

Το Ιράν μπορεί να διεξάγει έναν έντονο πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ για τουλάχιστον έξι μήνες, αναφέρουν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars. «Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι ικανές να συνεχίσουν έναν έντονο πόλεμο τουλάχιστον 6 μηνών με τον τρέχοντα ρυθμό επιχειρήσεων», λέει ο εκπρόσωπος των Φρουρών, Ali Mohammad Naini, σύμφωνα με το Fars.