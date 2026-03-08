Η Κύπρος παραμένει ένας ασφαλής προορισμός και η τουριστική δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά και απρόσκοπτα, μέσα στο πολεμικό σκηνικό της Μέσης Ανατολής. Το μήνυμα αυτό έστειλε από την Πάφο ο Υφυπουργός Τουρισμού, ο οποίος παρέστη στη διοργάνωση του διεθνούς μαραθώνιου TUI Cyprus Marathon.

​Ο Κώστας Κουμής τόνισε ότι και μόνο η παρουσία 2500 ανθρώπων που έχουν αφιχθεί αυτές τις μέρες από το εξωτερικό για το αθλητικό γεγονός, καταδεικνύει περίτρανα και ότι η τουριστική δραστηριότητα στη χώρα μας συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότι είμαστε ένας απολύτως ασφαλής προορισμός.

​Αναφορικά με την τουριστική περίοδο ο Υφυπουργός Τουρισμού παρατήρησε ότι αν και πρόκειται για μια νέα σύρραξη που δεν αφορά την Κύπρο, παρατηρούνται κάποιες επιπτώσεις στον τουρισμό τις τελευταίες ημέρες, αλλά και φαινόμενα επιβράδυνσης κρατήσεων για ολόκληρη την τουριστική περίοδο.

​Ουσιαστικά επηρεάζονται πιο έντονα οι αμέσως επόμενοι μήνες και πλέον το εύρος αυτής της εξάρτησης θα εξαρτηθεί από την κλιμάκωση της διένεξης και το εύρος της, τόνισε ο κ. Κουμής. ​