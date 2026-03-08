Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι δεν ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει συνομιλίες με το Ιράν, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο η σύγκρουση να τερματιστεί μόνο εφόσον καταστραφεί πλήρως ο ιρανικός στρατός και εξοντωθεί η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One το Σάββατο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συνεχιζόμενη αεροπορική εκστρατεία θα μπορούσε να καταστήσει τις διαπραγματεύσεις άνευ αντικειμένου, εάν σκοτωθούν όλοι οι πιθανοί ηγέτες του Ιράν και εξοντωθεί η στρατιωτική ηγεσία.

«Ίσως να μην μείνει κανείς για να πει “παραδινόμαστε”»

Σε μια ιδιαίτερα σκληρή δήλωση, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε κάποιο σημείο, ίσως να μην υπάρχει κανείς για να πει “παραδινόμαστε”».

Η τοποθέτηση αυτή εντείνει το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή και ενισχύει τα σενάρια για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τεχεράνης.

Δείτε τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ από το 3:29 και μετά

protothema.gr