Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω, με νέα κύματα επιθέσεων, απειλές και γεωπολιτικές προειδοποιήσεις να εντείνουν την ένταση στην περιοχή. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, αλλά και σκληρά μηνύματα από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ρευστό σκηνικό, την ώρα που οι διεθνείς δυνάμεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Παράλληλα, αυξημένη επιφυλακή καταγράφεται στην Κύπρο και τις βρετανικές βάσεις να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας, ενώ χθες έφτασαν και τα ελικόπτερα Wildcat.

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

06:59 – Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους κατά του Ισραήλ νωρίς σήμερα

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους κατά του Ισραήλ νωρίς σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, που πρόσθεσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Νωρίτερα, υπήρξαν επαναλαμβανόμενες αναφορές για ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Στο μεταξύ, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων κατά στόχων στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη.

06:31 – Το Ντουμπάι αναχαιτίζει επίθεση καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα εναντίον γειτονικών χωρών του Κόλπου

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι δήλωσε σήμερα ότι αναχαίτισε μια επίθεση, καθώς χώρες του Κόλπου συνεχίζουν να αποκρούουν επιθέσεις από το Ιράν.

Η πλήρης ανακοίνωση:

Οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι ένα μικρό περιστατικό, που προκλήθηκε από την πτώση συντριμμιών μετά από αναχαίτιση, έχει αντιμετωπιστεί με επιτυχία. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι αρχές διέψευσαν επίσης αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με οποιοδήποτε περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Την Παρασκευή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναχαίτισαν εννέα βαλλιστικούς πυραύλους και 109 drones, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας.

06:23 -ΗΑΕ-Μπαχρέιν: Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι και τη Μανάμα

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, τη Μανάμα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται εκεί, κατά την όγδοη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Δύο εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι και μία στη Μανάμα, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες συναγερμού. «Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ήρεμοι και να μεταβούν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο», έγραψε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν στο Χ.

06:18 – Λίβανος: Η Χεζμπολάχ αναφέρει πως μαχητές της απέτρεψαν την ανάπτυξη ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τη Συρία

Ισραηλινοί στρατιώτες επιχείρησαν το βράδυ της Παρασκευής να αναπτυχθούν στην περιφέρεια Μπααλμπέκ του ανατολικού Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά). Ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι απώθησαν τους ισραηλινούς στρατιώτες, όπως ανακοίνωσε το σιιτικό κίνημα – το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν.

Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την βαθύτερη στο λιβανικό έδαφος επιχείρηση ισραηλινών στρατιωτών από τον Νοέμβριο του 2024, όταν κομάντος είχαν συλλάβει τον αξιωματούχο της Χεζμπολάχ Ιμάντ Αμχάζ στην πόλη Μπατρούν του βορείου Λιβάνου.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, οι μάχες ξέσπασαν στη Νάμπι Σιτ της Μπααλμπέκ, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Israeli troops reportedly attempted a helicopter landing operation in a Hezbollah stronghold in eastern Lebanon overnight, leading to clashes, according to Lebanese media and the terror group.



Hezbollah claimed four Israeli helicopters arrived from the direction of Syria, and… pic.twitter.com/4sQkeKHxpU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 7, 2026

Το σιιτικό κίνημα ανακοίνωσε πως μαχητές της αντιλήφθηκαν τη διείσδυση «τεσσάρων ελικοπτέρων» του ισραηλινού στρατού από την πλευρά των συριακών συνόρων. Μόλις προσγειώθηκαν, ομάδα μαχητών της Χεζμπολάχ ενεπλάκη σε μάχη με τους ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στο νεκροταφείο του Νάμπι Σιτ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν αφότου αποκαλύφθηκαν οι εχθρικές δυνάμεις», ανέφερε η Χεζμπολάχ, που ισχυρίστηκε ότι ακολούθησε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών προτού οι εισβολείς αναγκαστούν να αποχωρήσουν.

Το Νάμπι Σιτ αποτέλεσε στόχο τουλάχιστον 13 ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών χθες Παρασκευή, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων. Τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

06:12 – Αδειάζουν τα ράφια, ουρές για καύσιμα: Πανικός σε υπεραγορές και πρατήρια

Η τρέχουσα κατάσταση στην κυπριακή αγορά συνθέτει ένα σκηνικό που η κοινωνία είχε να βιώσει από τις μέρες της πανδημίας του κορωνοϊού και των lockdown.

Η εικόνα των πολιτών που σπεύδουν μαζικά να «στοκάρουν» βασικά αγαθά, τα άδεια ράφια που εμφανίζονται προσωρινά σε είδη πρώτης ανάγκης και οι ατελείωτες ουρές στα πρατήρια καυσίμων, ξυπνούν έντονα μνήμες του 2020.

Τότε ήταν ο αόρατος εχθρός του κορωνοϊού, σήμερα είναι ο ήχος των τυμπάνων του πολέμου στη γειτονιά μας που πυροδοτεί το ίδιο αίσθημα αβεβαιότητας και τον φόβο της έλλειψης. Έντονη ανησυχία που οδηγεί σε πρωτόγνωρες συμπεριφορές, όπως την εσπευσμένη προμήθεια καυσίμων θέρμανσης εν μέσω άνοιξης, και την αγορά προϊόντων σε μια προσπάθεια θωράκισης του νοικοκυριού.

06:09 – Λήξη συναγερμού σε κεντρικό Ισραήλ και Δυτική Όχθη

Ο στρατός ενημερώνει τους κατοίκους του κεντρικού Ισραήλ και των κοινοτήτων της Δυτικής Όχθης όπου ήχησαν οι σειρήνες ότι μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τα καταφύγιά τους, μετά την αναχαίτιση της τελευταίας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης.



Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές ως αποτέλεσμα της πυραυλικής επίθεσης.

06:00 – Αποκαλυπτικό: Ήξεραν οι κυπριακές Αρχές για πλήγμα πριν από το κτύπημα στις Βάσεις

Καλά γνωστή σε αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν η πληροφόρηση ότι επίκειται σοβαρόν συμβάν εντός κυπριακού εδάφους, λίγα 24ωρα πριν από την εκδήλωση της επίθεσης με drone αργά το βράδυ της Κυριακής προς ξημερώματα Δευτέρας (1-2/3).

Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, αλλά και συνεργαζόμενες ξένων χωρών, είχαν κρυφό συναγερμό, θέτοντας υπό παρακολούθηση πρόσωπα που βρέθηκαν στο νησί μας τις ημέρες που προηγήθηκαν του πρόσφατου κτυπήματος στις βρετανικές Βάσεις.

Μάλιστα, αξιόπιστες πληροφορίες του «Φ», οι οποίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, αναφέρουν ότι οι Αρχές ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας γνώριζαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας πως υπάρχουν ενδείξεις για πρόσωπα με ύποπτη δράση, τα οποία έχουν δεσμούς με Ιράν και ενδεχομένως με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC – Islamic Revolutionary Guard Corps).

05:37 – Σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ και τη Δυτική Όχθη

Καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) λένε στους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ ότι μπορούν να εγκαταλείψουν τα καταφύγια, μετά την πρόσφατη ιρανική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου που προφανώς δεν απείλησε το Ισραήλ και δεν ενεργοποίησε σειρήνες, ο στρατός προειδοποιεί τους κατοίκους του Τελ Αβίβ, μεγάλων τμημάτων του κεντρικού Ισραήλ και της Δυτικής Όχθης ότι εντόπισε άλλη μια εκτόξευση πυραύλου από το Ιράν.



Λίγο μετά την τελευταία προειδοποίηση, ηχούν σειρήνες σε αυτές τις κοινότητες.

05:28 – Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εγκρίνει την πώληση στο Ισραήλ χιλιάδων βομβών, εκτιμώμενης αξίας 151 εκατομμυρίων δολαρίων

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Παρασκευή την πιθανή πώληση στο Ισραήλ στρατιωτικού υλικού εκτιμώμενης αξίας 151,8 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν, προκαλώντας ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η προτεινόμενη πώληση 12.000 βομβών BLU-110A/B, βάρους 470 κιλών, «θα βελτιώσει την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίζει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας και θα χρησιμεύσει ως αποτρεπτικό μέσο για περιφερειακές απειλές», αναφέρει η ανακοίνωση.

02:30 – Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 3.000 στόχους στο Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία διευθύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, αναφέρει ότι έχει πλήξει περισσότερους από 3.000 στόχους στο Ιράν.



Περίπου 43 πλοία έχουν επίσης υποστεί ζημιές ή καταστραφεί στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο X.

Operation Epic Fury: The first 7 days pic.twitter.com/B2tOjVfSNW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

02:27 – Το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης φλέγεται

Αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την ιρανική πρωτεύουσα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.



Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο εντοπίστηκε γεωγραφικά από το CNN έδειχνε το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης να φλέγεται μετά τις επιθέσεις.

BREAKING:

Reports indicate that airstrikes have hit Iran’s Mehrabad International Airport in Tehran, amid the ongoing conflict. The strikes are widely attributed to Israeli forces, though details about the scale of damage and casualties remain unclear. pic.twitter.com/oQcAVi7eNo — Sharq Global Tv (@SharqTv) March 7, 2026

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και ορατός καπνός στα ανατολικά και δυτικά τμήματα της Τεχεράνης.

Mehrabad International Airport.



Possible strikes on fuel storage and at least one plane might be on fire (pic 2). https://t.co/gSuzBaiaOd pic.twitter.com/O84LX561ad — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 6, 2026

🚨NOW: There was reportedly just a MASSIVE strike on Tehran’s Mehrabad Airport, MASSIVE plumes of smoke spotted after explosions pic.twitter.com/2OT221aySr — Eric Deters (@bulllaw) March 7, 2026

01:47 – Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τον Τραμπ να διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να συνοδεύσει πετρελαιοφόρα στο Στενό του Χορμούζ

Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προκάλεσε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στο Στενό του Χορμούζ προκειμένου να συνοδεύσουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αρχίσουν να συνοδεύουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Στενό του Χορμούζ, εφόσον χρειαστεί, είχε δηλώσει ο Τραμπ την Τρίτη.

Λόγω του πολέμου έχουν ελαχιστοποιηθεί οι διελεύσεις πλοίων από το Στενό του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, δήλωσε: «Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Στενό του Χορμούζ. Παρεμπιπτόντως, εμείς περιμένουμε την παρουσία τους».

«Συνιστούμε, προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση, να θυμηθούν οι Αμερικανοί τη φωτιά στο αμερικανικό υπερδεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987 και τα πετρελαιοφόρα που μπήκαν πρόσφατα στο στόχαστρο», συμπλήρωσε ο Ναϊνί.

01:55 Νέο κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη

Εκρήξεις συγκλόνισαν το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, λίγη ώρα αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις «ευρείας κλίμακας» εναντίον της ιρανικής πρωτεύουσας. «Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων, ευρείας κλίμακας» εναντίον κυβερνητικών στόχων στην ιρανική πρωτεύουσα, αναφέρει η ανακοίνωση.

