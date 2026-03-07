Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την Παρασκευή την πιθανή πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ, συνολικής αξίας περίπου 151,8 εκατ. δολαρίων, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η προτεινόμενη πώληση 12.000 βομβών BLU-110A/B, βάρους 470 κιλών, «θα βελτιώσει την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίζει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας και θα χρησιμεύσει ως αποτρεπτικό μέσο για περιφερειακές απειλές», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπαρτμεντ.

