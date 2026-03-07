Οι Κούρδοι του Ιράκ βρίσκονται παγιδευμένοι σε μια επικίνδυνη γεωπολιτική μέγγενη καθώς ο πόλεμος γύρω από το Ιράν κλιμακώνεται.

Από τη μία δέχονται πιέσεις από Κούρδους του Ιράν να ανοίξουν τα σύνορα για επιθέσεις κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης. Από την άλλη, το Ιράν απειλεί ότι θα πλήξει την αυτόνομη κουρδική περιοχή αν επιτρέψει τέτοιες επιχειρήσεις.

Όπως μεταδίδει το Axios.com, οι ηγέτες της αυτόνομης Περιφέρειας του Κουρδιστάν προσπαθούν να κρατήσουν ουδέτερη στάση, φοβούμενοι ότι οποιαδήποτε εμπλοκή θα μπορούσε να μετατρέψει την περιοχή τους σε νέο μέτωπο του πολέμου.

Προειδοποίηση από την Τεχεράνη

Η ένταση αυξήθηκε όταν Ιρανός αξιωματούχος του Συμβουλίου Άμυνας προειδοποίησε ότι αν επιτραπεί σε Ιρανούς Κούρδους μαχητές ή σε «στοιχεία του σιωνιστικού καθεστώτος» να χρησιμοποιήσουν το έδαφος της Περιφέρειας του Κουρδιστάν για επιθέσεις στο Ιράν, τότε οι εγκαταστάσεις της περιοχής θα αποτελέσουν στόχο «μαζικών πληγμάτων».

Η προειδοποίηση αυτή ήταν η πρώτη τόσο άμεση απειλή της Τεχεράνης προς τους Ιρακινούς Κούρδους από την έναρξη του πολέμου και εντείνει τους φόβους ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί.

Αξιωματούχος της κουρδικής κυβέρνησης δήλωσε στο Axios ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα ευάλωτη.

«Δεν χρειάζονται υπερηχητικούς πυραύλους για να μας χτυπήσουν. Διακόσια drones Shahed θα μπορούσαν να προκαλέσουν τεράστιες καταστροφές εδώ. Δεν έχουμε συστήματα αεράμυνας για να τα αναχαιτίσουμε», είπε.

Πιέσεις από τους Ιρανούς Κούρδους

Την ίδια στιγμή, οργανώσεις Κούρδων από το Ιράν πιέζουν την κουρδική διοίκηση του Ιράκ να επιτρέψει τη χρήση του εδάφους της ως βάση για επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μέλη της οργάνωσης PJAK, μιας ένοπλης κουρδικής ομάδας που δρα εναντίον της Τεχεράνης, δηλώνουν ότι μαχητές τους βρίσκονται ήδη μέσα στο Ιράν. Ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα ξεκινήσουν εξέγερση χωρίς αμερικανική στήριξη.

Όπως είπε ο συμπρόεδρος της οργάνωσης, Αμίρ Καρίμι, προηγούμενες κουρδικές εξεγέρσεις απέτυχαν επειδή δεν είχαν διεθνή υποστήριξη, επιτρέποντας στο ιρανικό καθεστώς να παραμείνει στην εξουσία.

Ασάφεια από την Ουάσιγκτον

Οι Ιρακινοί Κούρδοι δηλώνουν επίσης ότι δεν έχουν σαφή εικόνα για τις πραγματικές επιδιώξεις της Ουάσιγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, όμως δεν έχει διευκρινίσει αν εννοεί πλήρη ανατροπή της εξουσίας ή απλώς αντικατάσταση της σημερινής ηγεσίας.

«Παραμένουμε ουδέτεροι γιατί δεν υπάρχει σαφήνεια για την πολιτική των ΗΠΑ», είπε αξιωματούχος της κουρδικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των ίδιων των Κούρδων, μια πραγματική αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα απαιτούσε χερσαία στρατιωτική επέμβαση – κάτι που δεν φαίνεται να σχεδιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με δύο κουρδικούς ηγέτες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων, αλλά δεν ζήτησε τη στήριξή τους για εισβολή στο Ιράν.

Διαφορετικές στρατηγικές ΗΠΑ και Ισραήλ

Παρότι ΗΠΑ και Ισραήλ επιχειρούν στρατιωτικά μαζί εναντίον του Ιράν, οι στόχοι τους δεν ταυτίζονται πλήρως.

Σύμφωνα με κουρδικές πηγές, το Ισραήλ εμφανίζεται πολύ πιο επιθετικό, τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικά, ενθαρρύνοντας την εμπλοκή των Ιρανών Κούρδων στον πόλεμο.

«Το Ισραήλ θέλει πλήρη εξάλειψη της σημερινής τάξης πραγμάτων στο Ιράν και δύσκολα θα αποδεχθεί μια περιορισμένη αλλαγή εξουσίας», δήλωσε αξιωματούχος της κουρδικής κυβέρνησης.

Φόβος εγκατάλειψης



Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι Κούρδοι του Ιράκ αποφεύγουν την εμπλοκή είναι η ιστορική δυσπιστία τους απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις.

Πηγές της κουρδικής πολιτικής ηγεσίας επισημαίνουν ότι υπάρχει έντονος φόβος πως οι ΗΠΑ μπορεί κάποια στιγμή να αποχωρήσουν από τη σύγκρουση, αφήνοντας την περιοχή εκτεθειμένη σε ιρανικά αντίποινα.

«Έχουμε προβλήματα εμπιστοσύνης από το παρελθόν. Αν εμπλακούμε και το καθεστώς στο Ιράν επιβιώσει, ποιος θα μας προστατεύσει;» είπε κουρδική πηγή.

Ο παράγοντας του χρόνου



Σύμφωνα με κουρδικούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη ποντάρει κυρίως στον χρόνο.

Ο Τραμπ έχει ακόμη δύο χρόνια στην προεδρία και πολλοί στο Ιράν πιστεύουν ότι αν αντέξουν την πίεση, η πολιτική ισορροπία μπορεί να αλλάξει.

«Οι Ιρανοί έχουν χιλιάδες χρόνια υπομονής», είπε χαρακτηριστικά ένας αξιωματούχος της κουρδικής διοίκησης.

«Ξέρουν ότι σε δύο χρόνια μπορεί να υπάρχει άλλος πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες και κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί τότε. Ο στόχος τους τώρα είναι απλώς να αντέξουν περισσότερο από τους αντιπάλους τους».

