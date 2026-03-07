Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και παρακάμπτοντας το Κογκρέσο προχώρησε στην άμεση πώληση 12.000 βομβών στο Ισραήλ εν μέσω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Ισραήλ ζήτησε να αγοράσει «δώδεκα χιλιάδες (12.000) βόμβες γενικής χρήσης BLU-110A/B, βάρους 1.000 λιβρών», αξίας άνω των 151 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «αποφάσισε και παρέσχε λεπτομερή αιτιολόγηση ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση των ανωτέρω αμυντικών ειδών και αμυντικών υπηρεσιών στην κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακάμπτοντας έτσι τις απαιτήσεις εξέτασης από το Κογκρέσο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης και η επίσπευση της πώλησης έρχονται σε μια στιγμή που το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τον πόλεμο τους εναντίον του Ιράν. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε το Σάββατο μια νέα σφοδρή επίθεση, λέγοντας: «Σήμερα το Ιράν θα δεχτεί πολύ σκληρό χτύπημα!».

«Λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, εξετάζεται σοβαρά η πλήρης καταστροφή και ο βέβαιος θάνατος περιοχών και ομάδων ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν είχαν θεωρηθεί ως στόχοι», έγραψε το Σάββατο το πρωί στο Truth Social.

cnn.gr