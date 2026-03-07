Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αναπτύξουν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Fox News.

Το USS George H.W. Bush ολοκλήρωσε την προ-αναπτυξιακή του εκπαίδευση την Πέμπτη, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Το US Naval Institute αναφέρει ότι το αεροπλανοφόρο, τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία του και η αεροπορική του πτέρυγα «ολοκλήρωσαν την άσκηση σύνθετης εκπαίδευσης μονάδας, την οποία πρέπει να ολοκληρώνουν όλες οι ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων πριν πιστοποιηθούν για εθνικές αποστολές».

Το Fox News αναφέρει ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου «αναμένεται να αναπτυχθεί σύντομα» και να κατευθυνθεί προς την ανατολική Μεσόγειο, όπου πρόσφατα είχε αναπτυχθεί το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.

Το USS Gerald R. Ford εθεάθη την Πέμπτη να διέρχεται από τη Διώρυγα του Σουέζ και πλέον βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο αμερικανικός στρατός.

Την ίδια ώρα, το USS Abraham Lincoln παραμένει σταθμευμένο στην Αραβική Θάλασσα για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, στο πλαίσιο του πολέμου.

