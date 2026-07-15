ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τσοπανή Μιχαέλλα, Νέας Έγκωμης 7. Απέναντι από το Ταχυδρομείο, Έγκωμη, τηλ. 22355640.

Μπέσερ Καρμέλ, Λεωφ. Αθαλάσσης 86Γ και Δωριέων. Έναντι καταστήματος «Mothercare», Στρόβολος, τηλ. 22313677.

Σπιρίτου Μαρία, Λεωφ. Τσερίου 109Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Σκλαβενίτης», δίπλα από αρτοποιείο «Πανδώρα», Στρόβολος, τηλ. 22320553, 22496649.

Καπούλα Χρυσούλλα, Λεωφόρος Λάρνακος 57Η-Ζ. Δίπλα από «Flower Works by Marina», έναντι βιβλιοπωλείου «Πάργα» και 200μ. αριστερά από το «Souvlaki Lovers», προς Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγλαντζιά, τηλ. 22255266.

Μάλαμα Βασιλική, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ & Δοϊράνης 1. Κάτω από πρώην κλινική «Αγγελή», Λευκωσία, τηλ. 22374939.

Μαρκίδου Μικαέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 3, Λύμπια, τηλ. 22660089.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χαραλάμπους Έλενα, Παναγίας Ευαγγελίστριας 81. Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας και αρτοποιείου «Ζορπάς», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25738560, 25736349.

Φιλιππίδου – Φουρλά Μαρίνα, Νίκου Παττίχη 7Α. 500μ. βόρεια των φώτων τροχαίας Πολεμιδιών, μεταξύ των πρατηρίων καυσίμων Πετρολίνα και ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25334403, 25770275.

Κωνσταντόπουλος Χρίστος, Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1. Έναντι κινηματογράφου «Οθέλλος», Λεμεσός, τηλ. 25365325.

Λάμπρου Ιωάννα, Αγίας Φυλάξεως 145. Κάτω από τα φώτα τροχαίας Σπύρου Κυπριανού, έναντι «ORCHESTRA», Λεμεσός, τηλ. 25717300.

Μαυρογιάννη Δέσποινα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 228. Δίπλα από ψησταριά «Διομήδης», Λεμεσός, τηλ. 25361626, 97685069.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Τσαγγάρη Νικόλας, Γεωργίου Σεφέρη 2. Λειβάδια, απέναντι από «Super Discount Store», Αραδίππου, τηλ. 24644490.

Σμυρίλλη – Πύλα Χριστίνα, Νικοδήμου Μυλωνά 12. Έναντι υπεραγοράς «ΜΕΤΡΟ», Λάρνακα, τηλ. 24650777, 24821580.

Καλαϊτζή Άντρη, Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9. Δρόμος νέου νοσοκομείου, εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα, τηλ. 24638387, 24532906.

ΠΑΦΟΣ

Επαμεινώνδα Ελένη, Αμπελοκήπων 12. Έναντι ΤΕΠΑΚ, περιοχή Παντάνασσας, Πάφος, τηλ. 26953800.

Ευθυμίου Κλεονίκη, Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Σάββα 43, κατ. 2, Συντεχνιακό Φαρμακείο ΠΕΟ. Δίπλα από ταβέρνα «7, Άη Γιώργηδες», Γεροσκήπου, τηλ. 26934224.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κύζας Παναγιώτης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 82, Παραλίμνι, τηλ. 23823270, 23823308.

Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα, Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια, τηλ. 23730725.