ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Βαρέλια Λίζα, Αχαιών 6Γ. Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας, έναντι ξενοδοχείου «Altius», Λευκωσία, τηλ. 22776861, 99006201.

>Θεοφάνους Θέκλα, Πολυκλείτου 8, Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ, Λευκωσία, τηλ. 22349778.

>Γεωργιάδης Πλούταρχος, Λεωφ. Τσερίου 34Γ. Δίπλα από κατάστημα «ΖΑΚΟ» και έναντι ψαραγοράς «BLUE ISLAND», Στρόβολος, τηλ. 22311995, 99042275.

>Ασσιώτη Εύα, Άγγελου Τερζάκη 4, κατ. 2. Από Άγιο Παντελεήμονα προς Τύμβο, στα πρώτα φώτα τροχαίας αριστερά και έπειτα 1ο δεξιά στα 500μ., Έγκωμη, τηλ. 22255524.

>Προεστού Μαργαρίτα, Στασίνου 46, κατ. 3. Έναντι Κεντρικής Τράπεζας, δίπλα από «Gloria Jeans», Στρόβολος, τηλ. 22952095, 96626370.

>Κτενά Κλεοπάτρα, Μιχαήλ Ολυμπίου 10, Δάλι, τηλ. 22524411.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Θεοδώρου Δήμητρα, Ηλία Καννάουρου 19. Πλησίον φώτων τροχαίας Ύψωνα, απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Ύψωνας, τηλ. 25393171, 99134478.

>Παπαφυλακτού – Τερίδη Ελένη, Λεωφ. Ομονοίας 37. Δίπλα από ζαχαροπλαστείο «Ερμής», Λεμεσός, τηλ. 25567526, 25714469.

>Πατέλλης Νομικός, Αθηνών 31. Πλησίον Σαριπόλου, απέναντι από πρώην βιβλιοπωλείο «Ιωαννίδης», Λεμεσός, τηλ. 25362373, 96747241.

>Αγαθοκλέους Αγαθοκλής, Γρηγόρη Αυξεντίου 8Δ. Πλησίον Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25751275, 25753942.

>Γεωργίου Γεώργιος, Λεωφ. Αμαθούντας 104, shop 14. Απέναντι από «Four Seasons», «Zavos Center», δίπλα από «Pizza Hut», Άγιος Τύχωνας, τηλ. 25431454, 96143433.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Καΐμης Κύπρος, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 88. Έναντι PEUGEOT, Λάρνακα, τηλ. 24637044, 24626339.

>Χριστοδούλου Παύλος, Ερμού 51Γ, Λάρνακα, τηλ. 24652702, 24360054.

>Κυπριανού Αλέξης, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25. Απέναντι από MRI «Άγιος Θέρισσος», Αραδίππου, τηλ. 24532177, 99979523.

ΠΑΦΟΣ

>Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα, Λεωφ. Ελλάδος 11. Στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου, Πάφος, τηλ. 26100292, 97743242.

>Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Κιαγιάς Γιώργος, Σωτήρας 6Α. Πλησίον κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23827020, 23744353.

>Μάστρου Ανδρούλα, Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε. Πλατεία Λιοπετρίου, δίπλα από τα φώτα τροχαίας, Λιοπέτρι, τηλ. 23942028, 99524643.