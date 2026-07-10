ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αντωνίου Ελίνα, Λεωφόρος Αριστοφάνους 20Α. Πλησίον ψαροταβέρνας «Family Nest» και 200μ. από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα, Στρόβολος, τηλ. 22261756, 99753337.

Αγγελίδου Χριστίνα, Κυριάκου Μάτση 48. Στα φώτα τροχαίας της «Coca Cola», δίπλα από το γυμναστήριο «Μολών Λαβέ», Έγκωμη, τηλ. 22355366, 99299993.

Φιλίππου Χλόη, Λεωφ. Λάρνακος 3, Αγλαντζιά, τηλ. 22731020, 99857222.

Πιέρα Ισσέγιεκ Ελένη, Λεωφ. Νίκης 23Β&Γ. Δίπλα από το πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Λευκωσία, τηλ. 22490580, 22499232.

Αντωνίου Δέσπω, Σποράδων 48Α. Έναντι υπεραγοράς «Ιωαννίδης», Ανθούπολη, τηλ. 22109047.

Σταματογιάννη Ελένη, Λεωφόρος Λεμεσού 2, Εμπορικό Κέντρο «Κρόνος», Λατσιά, τηλ. 22489077, 96321307.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Στυλιανού Ιωάννα, Αγίου Συλά 48. Απέναντι από το Ταχυδρομείο, Ύψωνας, τηλ. 25560000.

Παντέλας Χρίστος, Νίκου Παττίχη 97. Έναντι φρουταρίας «Πανέρι», 100μ. βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ. νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25736646, 25734005.

Πραστίτη Ελένη, Αγίας Φυλάξεως 154. Απέναντι από φρουταρία «Λιμνιά», Λεμεσός, τηλ. 25383120, 25735573.

Βρυώνη Δέσποινα, Νικοδήμου Μυλωνά 34. Μετά τα φώτα τροχαίας «Αριέλ» προς κυκλικό κόμβο Δικαστηρίων, 1ος δρόμος αριστερά, Λεμεσός, τηλ. 25898030, 99898030.

Λυσιώτου Μαρία Λώρη, Θεσσαλονίκης 36. Δρόμος κινηματογράφου «Οθέλλος», έναντι «AKIS EXPRESS» και «BLUE OVEN», Λεμεσός, τηλ. 25364775, 25725169.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κωνσταντινίδου Αναστασία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 69. Απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Λειβάδια, τηλ. 24660069, 99966030.

Συμεού Ελένη, Ραφαήλ Σάντη 15. Απέναντι από κλινική «Τίμιος Σταυρός», Λάρνακα, τηλ. 24254008, 99921940.

Περικλέους Ζόριτσα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24. Μεταξύ φώτων τροχαίας Δροσιάς και φώτων τροχαίας Πυροσβεστικής, έναντι πρατηρίου καυσίμων ESSO, Λάρνακα, τηλ. 24624374, 24645918.

ΠΑΦΟΣ

Τσέλεπου Λένια, Ελευθερίου Βενιζέλου 91. Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα κυκλικού κόμβου Λεμεσού, Πάφος, τηλ. 26954594, 26949276.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητικής 2. Απέναντι από Σωματείο «ΠΕΚ», Παραλίμνι, τηλ. 23730111, 23744313.

Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον Δημαρχείου, Σωτήρα, τηλ. 23300740, 99864749.