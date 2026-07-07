ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Χατζηγιάννη Κλειώ, Λεωφ. Λάρνακος 129. Δίπλα από κατάστημα «Ανδρέας Χαραλάμπους», Λευκωσία, τηλ. 22333311, 22436322.

Σολωμού Ουρανία, Λεωφ. Στροβόλου & Πύθωνος 4. Δίπλα από Γυάλινη Πολυκατοικία, Στρόβολος, τηλ. 22313123, 22283622.

Τριανταφύλλου Φραγκίσκος Μάριος, Προδρόμου 24. Απέναντι από το Ιατρικό Κέντρο «Ευαγγελίστρια» και δίπλα από αρτοζαχαροπλαστείο «Πανδώρα», Έγκωμη, τηλ. 22332315.

Κωνσταντίνου Δημήτρης, Στασάνδρου 26Α, Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ, Λευκωσία, τηλ. 22764691.

Περίσσιου Βασιλική, Λεωφ. Κένεντι 72. Απέναντι από την «Pizza Hut», Λευκωσία, τηλ. 22250888.

Μπούλογκ Θεοδώρα, Ανθυπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 2. Από κυκλικό κόμβο της «Carlsberg» προς Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 200μ. μετά από ταβέρνα «Ιδάλιον», Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22254747.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Κονναρής Κωνσταντίνος, Νίκου Γεωργίου 66Α. Δρόμος προς ξενοδοχείο «Επισκοπιάνα», κάτω από το γυμναστήριο «L.A. Fitness», Επισκοπή, τηλ. 25586100, 96566901.

Γερολέμου Ανδρονίκη, Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40. Πλησίον καταστήματος «Kofteros», απέναντι από «KFC», Λεμεσός, τηλ. 25737350, 96640297.

Ιωάννου Αλέξανδρος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 184. Πλησίον φωτών τροχαίας «ΑΡΙΕΛ», απέναντι από στάση λεωφορείου Λανιτείου Λυκείου, Λεμεσός, τηλ. 25746400, 99844400.

Παρασκευά Όλγα & Σταυρούλα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 98. Δίπλα από «Fairways», φώτα τροχαίας Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25335220, 25387104.

Χουβαρτάς Στέλιος, Παναγιώτη Τσαγγάρη 9. Ποταμός Γερμασόγειας, δίπλα από υπεραγορά «Παπάς», Γερμασόγεια, τηλ. 25879006, 96560251.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Βέρνη Λένια, Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33. Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου, Λάρνακα, τηλ. 24638470, 24533055.

Γεωργιάδου – Χριστοδούλου Ελένη, Ζήνωνος Κιτιέως 11. Έναντι «café Posto», Λειβάδια, τηλ. 24661298, 24368700.

Γρηγοράς Αντώνης, Κυριάκου Μάτση 14. Θέατρο «Σκάλα», κάτω από «Διόφαντο», Λάρνακα, τηλ. 24626332, 24657217.

ΠΑΦΟΣ

Χατζηχαραλάμπους Δώρα, Λεωφ. Ελλάδος 104. Έναντι πάρκου Δασούδι, μεταξύ LIDL και υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Πάφος, τηλ. 26822627, 70008181.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Χριστοδούλου Ανδρέας, 1ης Απριλίου 85, Παραλίμνι, τηλ. 23821003, 23821685.

Χριστοφίδου Νικολέττα, Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος, τηλ. 23742270, 95967731.