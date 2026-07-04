ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Παπαλλή Ελένη, Λεωφ. Αγίου Ανδρέου 77. 500μ. από την εκκλησία Παλλουριώτισσας, Λευκωσία, τηλ. 22430143, 22782626.

>Δαυίδ Αλέξανδρος, Ανδρέα Μιαούλη 50. Μετά την Κρατική Έκθεση αριστερά, προς το ΚΕΠ και τέρμα του δρόμου από τον κυκλικό κόμβο δεξιά, Έγκωμη, τηλ. 22318319.

>Λιασή Κατερίνα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 79. Έναντι εστιατορίου «RANCHO», Λακατάμια, τηλ. 22384464, 22324314.

>Χριστοφόρου – Παπαπροδρόμου Βέρα, Ιφιγενείας 59. Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», κάτω από χημείο «Γιαννουκκά», Ακρόπολη, Στρόβολος, τηλ. 22210303, 22491165.

>Μαλλούπα Τασούλα, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 183, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22772653, 22337172.

>Πετρίκκος Δημήτρης, Δημήτρη Χάματσου 51Β. Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας, Δάλι, τηλ. 22523500, 99934501.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Θεοδώρου Πάμπος, Λεωφ. Μακαρίου 47. Πλησίον φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», Λεμεσός, τηλ. 25566411, 25574038.

>Μοδέστου Θεοδώρα, Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 69, «Verginia Court». Από φώτα τροχαίας «Γαλάκτικα» προς Jumbo Λινόπετρας, πλησίον Eurolife, 300μ πριν το ίδρυμα Αγίου Στεφάνου, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25313311.

>Καλότυχου Έλση, Ανεξαρτησίας 30. Πλησίον παραλιακού δρόμου, Λεμεσός, τηλ. 25360160, 25384714.

>Χρυσάνθου Μαρία, Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 168. Έναντι «McDonald’s», Λεμεσός, τηλ. 25211458, 99392728.

>Μιχαηλίδου Αγγέλα, Σπύρου Κυπριανού 58. Πλησίον υπεραγοράς «Smart» και κρεαταγοράς «Μαλής», Γερμασόγεια, τηλ. 25338270, 25738636.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Ρωτή Χριστοφόρα, Κυριάκου Μάτση 5, κατ. 1. Έναντι «SUPER DISCOUNT STORE», σύνορα Λιβάδια – Αραδίππου, Λιβάδια, τηλ. 24400897, 97790853.

>Σωκράτους – Κυπριανού Ελένη, Κιλκίς 15-17, «Αντρούλλα Court», κατ. 4. Πλησίον Σχολής Καλογραιών, Λάρνακα, τηλ. 24651035, 24624163.

>Ανδρέου Νίκη, Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Kleima» και κυκλικού κόμβου νέου ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24250900.

ΠΑΦΟΣ

>Γιαννιού Σταυρούλλα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68. 50μ. από Εμπορικό Κέντρο «Θεοφάνη» προς Κονιά, Πάφος, τηλ. 26937857, 26271776.

>Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Πρωταρά 177. Δρόμος υπεραγοράς «ΜΕΤRΟ», Παραλίμνι, τηλ. 23811031, 23827336.

>Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.