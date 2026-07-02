ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Παντέλα Παναγιώτα, Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης 10. Δρόμος Ανθούπολης – Παλαιχωρίου, δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», Λακατάμια, τηλ. 22327100, 22327102.

>Χαγκούδης Ανδρέας, Λεωφ. Στροβόλου 244Γ. Έναντι πρώην «Sun Tower», Στρόβολος, τηλ. 22049296, 96118353.

>Χατζηαποστόλου Αντώνης, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 37Α. Δρόμος Junior English School, Λευκωσία, τηλ. 22311416, 99513314.

>Τσακμάκης Θεόκλητος, Αγίου Ανδρέου 64. Απέναντι από Ταχυδρομείο και αρτοποιείο «Ζορπάς», δίπλα από περίπτερο «Άμστερνταμ», Παλλουριώτισσα, τηλ. 22260566.

>Καρή Χριστιάνα, Ανδρέα Αβρααμίδη 50. Απέναντι από νοσοκομείο «Αρεταίειο», Στρόβολος, τηλ. 22771999, 22351072.

>Μακρίδου Στέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 9Α. Απέναντι από το Σωματείο «ΟΧΙ», Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521071, 97612991.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Γκάρφορθ Παύλος, Αποστόλου Λουκά 31Β. Έναντι διασταύρωσης Ακρωτηρίου, από το «Clock Café», Κολόσσι, τηλ. 25935139, 99282208.

>Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Θεόδωρου Ποταμιάνου 52. «Jumbo Πολεμιδιών», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25735505.

>Λουκαΐδου – Πετράκη Ελεάνα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 135. Μεταξύ «PIZZA HUT» & φώτων τροχαίας του «ERA», Λεμεσός, τηλ. 25730050.

>Δρουσιώτης Ονούφριος, Γλάδστωνος 131Β. Έναντι παλαιού οικήματος ΑΕΛ, Λεμεσός, τηλ. 25379777, 99348340.

>Παπαθεοδούλου Ιακωβίνα, Γρίβα Διγενή 145 Β&Γ. Έναντι υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», Νεάπολη, Λεμεσός, τηλ. 25250026, 99748468.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Χριστοδούλου Μαργαρίτα, γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2. Πλησίον CYTA, κέντρο πόλεως, Λάρνακα, τηλ. 24652440, 24644385.

>Κωνσταντίνου Καλλιόπη, Σόλωνος 3. Πλατεία Δρομολαξιάς, Δρομολαξιά, τηλ. 24427906, 96237223.

>Νίνος Ιωάννης, Πίνδου 9, Λεωφ. Αγ. Αναργύρων, «LAMBROS COURT», SHOP 3, Λάρνακα, τηλ. 24100115.

ΠΑΦΟΣ

>Βαρναβίδου Σταυρούλλα, Νικολάου Νικολαΐδη 62. 100μ. από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια, Πάφος, τηλ. 26943424, 26949727.

>Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ. 23730116, 23821516.

>Λεοντίου Αντωνία, Ελευθερίας 71. Δρόμος αρτοποιείου «Θημωνιά», Δερύνεια, τηλ. 23821380.