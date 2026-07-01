ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παστελλίδου Άντρη, Ιφιγένειας 76. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Ακροπόλεως, Στρόβολος, τηλ. 22378880, 97723277.

Κουζούπη Ανδρούλλα (Άντρη), Τσερίου 184. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Θεόκτιστο» και «Food Park», Στρόβολος, τηλ. 22444666.

Νουρής Νίκος, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33. Έναντι Αγοράς Αγίου Αντωνίου, Λευκωσία, τηλ. 22751801, 22374323.

Κυρίλλου Άντρεα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 290. Δρόμος Λακατάμιας προς Δευτέρα, 150μ. μετά το αρτοποιείο «Ζορπάς», Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22330337, 99190753.

Χίνη Σώτια, Αρχαγγέλου & Καληδονίων 7. Μετά την υπεραγορά «Σκλαβενίτης» προς κυκλικό κόμβο «Δίας«/ «SIGMA», έναντι καταστήματος «Scandia», Έγκωμη, τηλ. 22497200, 97497200.

Παρπή Φανή, Χαλκάνωρος 20, κατ. Γ-Δ. Απέναντι από το «CAFFE NERO», Δάλι, τηλ. 22314943.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Ζήνωνος Ανδρέας, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258Β. Έναντι πρατηρίου καυσίμων Πετρολίνα, Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25821555, 99649599.

Δημοφάνους Ιωάννα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 75. Στον απέναντι δρόμο από την Πυροσβεστική, δίπλα από την «Pizza Mia», Λεμεσός, τηλ. 25353599.

Νικολαΐδου Γεωργία, Γρίβα Διγενή 2, κατ. 8. Δίπλα από Δικαστήρια και έναντι σχολείου «St. Mary’s», Λεμεσός, τηλ. 25222223, 97863108.

Παπαχριστοδούλου Αναστασία, Γκρόπιους & Βασ. Κων/νου Α΄ 56. Έναντι Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25338363, 25346494.

Λεφτερίδη Μαρίνα, Χαράλαμπου Ευαγόρου 37. Δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν το κοιμητήριο, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25001895, 96550299.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Συνεσίου Μαρία, Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5-6, «Μέγαρο Κυριάκος». Δίπλα από «Marks & Spencer», Λάρνακα, τηλ. 24638765, 24634887.

Σταύρου Μέλιος, Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8. Έναντι «Beauty Line», Λάρνακα, τηλ. 24628041, 24531731.

Παπαϊωάννου Γιώργος, Γρίβα Διγενή 22, Ορόκλινη, τηλ. 24645767, 24364090.

ΠΑΦΟΣ

Αγαθοκλέους Άντρη, Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ. Στα επαρχιακά γραφεία ΣΕΚ Πάφου, δίπλα από «Centrale Café», Πάφος, τηλ. 26933820.

Μανώλης Ευάγγελος, Αριστοτέλη Σάββα 49. Δρόμος νοσοκομείου προς Μεσόγη, Αναβαργός, τηλ. 26930599, 26943628.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πογιατζή Ειρήνη, Λεωφ. Πρωταρά 191, κατ. 2. Πλησίον υπεραγοράς «ΜΕΤΡΟ», Παραλίμνι, τηλ. 23250200.

Πιττάτζιη Κορνηλία, 1ης Απριλίου 10Γ. Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Συνεργατική), Σωτήρα, τηλ. 23824730, 23823308.