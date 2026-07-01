Η Alina Vaduva, 15½ ετών, από Ρουμανία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της, στην Έγκωμη, επαρχία Λευκωσίας, από τη 0100π.μ. της 1ης Ιουλίου, 2026.

Η 15χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, με κόκκινα μακριά μαλλιά. Κατά την αναχώρηση της λεοπαρδαλέ φόρμα-πιτζάμα και μαύρη τελαντωτή φανέλα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.