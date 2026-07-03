ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Γεωργίου Ελένη, Αγίου Παύλου 69. Κοντά στην εκκλησία Αγίου Παύλου προς Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία, τηλ. 22781766, 22773868.

Γρηγορίου – Παρανή Μαρία, Προδρόμου 65Γ-Δ. Έναντι στρατοπέδου, Στρόβολος, τηλ. 22664750, 97658671.

Σαλίπ Άντρη, Τρικάλων 26, κατ. 6, Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22313134.

Πατάτας Αντώνιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33Γ. Απέναντι από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Λευκωσία, τηλ. 22754644, 22351030.

Χατζηγεωργίου Ερρίκος, Λεωφ. Κυρηνείας 132Γ. Μεταξύ εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. Νεκταρίου, Αγλαντζιά, τηλ. 22338002, 22330761.

Αντωνίου Ιωάννης, Γιάννου Κρανιδιώτη 64, Λατσιά, τηλ. 22481370, 22481233.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Παπασπύρου – Καντωνίδου Μάρω, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 272. Δίπλα από αρτοποιείο «Sunfresh», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25390354, 25388448.

Τοουλιά Παναγιώτα, Ναυπλίου 28. Έναντι Πολυκλινικής «Υγεία», Λεμεσός, τηλ. 25350829, 25715141.

Σολομωνίδου – Παύλου Έλενα, Αγίας Φυλάξεως 244Β. Πλησίον νέας υπεραγοράς «METRO», κυκλικός κόμβος Αγίας Φύλας, Λεμεσός, τηλ. 25336333, 99261579.

Παπακυριακού Μαρτίνος, Ιωάννη Πολέμη 29Β. Δίπλα από υπεραγορά «Σκλαβενίτης», Πέτρου κ΄ Παύλου, Λεμεσός, τηλ. 25316231.

Σέμκινα Νεάρχου Αλίνα, Γρίβα Διγενή 93. Δίπλα από οδοντιατρείο Κόκκινος, έναντι Κρυσφηγέτου Γρίβα, Λεμεσός, τηλ. 25432240.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Αντωνίου – Λαδά Ελένη, Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου, τηλ. 24813250, 24530321.

Δημητρίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Δίπλα από AstroBank, έναντι καταστήματος «SAMSONITE», Λάρνακα, τηλ. 24822422, 24812188.

Στρούθου Ιωάννης, Άρτας 14, «Panelsons Court», κατ. 10. Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής, δίπλα από κατάστημα «IPANEMA», Λάρνακα, τηλ. 24251494, 94045427.

ΠΑΦΟΣ

Γιαννιού Σταυρούλλα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68. 50μ. από Εμπορικό Κέντρο «Θεοφάνη» προς Κονιά, Πάφος, τηλ. 26937857, 26271776.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52. Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23744160, 23743418.

Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.