ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Γιαννή Αλεξάνδρα, Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3. Φώτα τροχαίας «K-CINEPLEX» προς κυκλικό κόμβο «Δίας»/ «Σίγμα» (Παρισσινός/ πρώην στρατόπεδο), Έγκωμη, τηλ. 22018559.

Γιάγκου Φρόσω, Λεωφ. Στροβόλου 48. Kύριος δρόμος Τσερίου, απέναντι από το «SMART» και δίπλα από το κατάστημα «Sifounas», Τσέρι, τηλ. 22383330, 99594498.

Κουρουκλάρης Κωνσταντίνος, Σταυρού 41. Απέναντι από περίπτερο «Στέφανος», 50μ. από κατάστημα «ΜΑΤΙ», Στρόβολος, τηλ. 22252060.

Γεωργίου Σούλα, Βασιλέως Παύλου Α΄ 12Α. Πίσω από το παλιό ΓΣΠ, κοντά στο υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία, τηλ. 22672502.

Παπαβαρνάβας Βαρνάβας, Αρμενίας 67Β. Πλησίον «Cafe Deliyard», 30μ. μετά το υπουργείο Παιδείας, Στρόβολος, τηλ. 22264999, 94002999.

Κυριάκου Εύα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 74Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Άλφα Μέγα» Λατσιά, τηλ. 22571060.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γεωργίου Ελένη, Κρεμαστής Ρόδου 58Β, Επισκοπή, τηλ. 25932575, 25933815.

Χριστοφόρου Αλέξανδρος, Μαρίνου Γερολάνου 12. Βόρεια των φώτων τροχαίας του «FOUI», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25661101, 25561083.

Κλεάνθους Χρυστάλλα, 16ης Ιουνίου 1943, 16. Έναντι Κεντρικού Ταχυδρομείου και πλησίον Κεντρικής Αστυνομίας, Λεμεσός, τηλ. 25748070, 25340534.

Βασιλείου Ιωάννα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117, Πολυκατοικία «ΡΙΑΛΑΣ». Έναντι «MARIEL FASHION», Λεμεσός, τηλ. 25587780, 99444906.

Κωνσταντινίδου Ιωάννα, Λεωφ. Αμαθούντος 100. Πλησίον «Four Seasons Hotel», Άγιος Τύχωνας, τηλ. 25310554, 25723437.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Χριστοφόρου Ανδρέας, Λαρίσης 21. Καμάρες προς Λεμεσό, 400μ. μετά από τον κινηματογράφο «Cineplex», Λάρνακα, τηλ. 24364270, 24646753.

Σεργίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου 9. Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού, Λάρνακα, τηλ. 24623110, 24530445.

Ανδρέου Δέσποινα, Λεωφ. Αρτέμιδος 30. Πλησίον φώτων τροχαίας Φανερωμένης, Λάρνακα, τηλ. 24656884, 24361084.

ΠΑΦΟΣ

Νικολαΐδου Κωνσταντία, γωνία Νίκου Νικολαΐδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη, κατ. 5, «Elysia Park», «Pafilia» (περιοχή «Universal», Πάφος, τηλ. 26935642, 26933793.

Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γιάλλουρος Πανίκος, 1ης Απριλίου 184. Απέναντι από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης», Παραλίμνι, τηλ. 23825979, 23744771.

Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.