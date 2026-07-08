ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Σωκράτους Ολυμπιάδα, Λεωφ. Τζον Κένεντι 103, κατ. 3. Απέναντι από πρατήριο καυσίμων ESSO, δίπλα από το περίπτερο «Λάμπρος», 500μ. από LIDL, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22210062.

>Τάππας Τήνια, Μετοχίου 51, κατ. Β-Δ. Μετά από το εστιατόριο «Το Παντοπωλείο» και δίπλα από το «Stop and Watch», Άγιος Ανδρέας, τηλ. 22570999.

>Ξενοφώντος Ξένιος, Θεοδόση Πιερίδη 15, 50μ. έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Τσέρι, τηλ. 22721451, 99556039.

>Λιασή Μαρία, Στασίνου 36. Στα φώτα τροχαίας Ιφιγένειας με Στασίνου, έναντι Κεντρικών Γραφείων Τράπεζας Κύπρου, Ακρόπολη, Στρόβολος, τηλ. 22679696, 95115710.

>Πέτρου Νικόλας, Λεωφ. Σταυρού 29. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», δίπλα από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Στρόβολος, τηλ. 22313838, 97943494.

>Αντωνίου Ανδρέας, Ιωάννη Κρανιδιώτη 111. Έναντί αρτοποιείου «Vienna», Λατσιά, τηλ. 22105395.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Πετρίδης Μιχαήλ, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 23. Φώτα τροχαίας «FOUI», Λεμεσός, τηλ. 25363655, 99461515.

>Αγαμέμνονος Χαρούλα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 131. Πλησίον Τσιρείου Σταδίου, Λεμεσός, τηλ. 25870748, 25560442.

>Γρηγορίου Γρηγόρης, Κωστή Παλαμά 37Β. Άγιος Νεκτάριος, βορείως Λανιτείου, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25754111, 25566818.

>Συγγελίδου Άννα, Καραϊσκάκη 36Ζ. Έναντι πρώην Κεντρικού Συνεργατικού Ταμιευτηρίου, Λεμεσός, τηλ. 25746522, 25341824.

>Κετσιμπάσης Αναγνώστης, Ρενάτου Καρτεσίου 12. 100μ. βορείως κυκλικού κόμβου Μέσα Γειτονιάς, προς Δημαρχείο Αγ. Αθανασίου, πλησίον αρτοποιείου, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25326600, 99903900.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Πύριλλου Ηλιάνα, Πενταδακτύλου 57, περιοχή «Βεργίνα», Αραδίππου, τηλ. 24530004, 96180602.

>Γεωργίου Λευτέρης, Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50. Πλησίον Τεχνικής Σχολής, Λάρνακα, τηλ. 24631390, 99533388.

>Αποστολίδης Παύλος, Κοσμά Λυσιώτη 20. Τέρμα Ερμού προς παραλία, Λάρνακα, τηλ. 24627213, 24423271.

ΠΑΦΟΣ

>Μαληκκίδου – Καραολίδου Πίτσα, Νικοδήμου Μυλωνά 1. Απέναντι από «CAFÉ NERO» στην Αγορά, κέντρο πόλης, Πάφος, τηλ. 26935495, 99490987.

>Μιχαήλ Αθηνά, Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Μιχαήλ Σάββα 18Α. Από τον κυκλικό κόμβο Παφιακού προς Γεροσκήπου, στα πρώτα φώτα τροχαίας της Τράπεζας Κύπρου δεξιά και μετά 150μ. στα δεξιά, Γεροσκήπου, τηλ. 26933993.

>Γαβριήλ Παναγιώτης, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Κιαγιάς Γιώργος, Σωτήρας 6Α. Πλησίον κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23827020, 23744353.

>Λίλη Γ. Νίκος, Ελευθερίας 19, Δερύνεια, τηλ. 23828701, 23740380.