Την απόφαση να επεκτείνουν την υποχρεωτική εκκένωση για τις βρετανικές οικογένειες που διαμένουν στην περιοχή έλαβαν οι αρμόδιες αρχές των Βρετανικών Βάσεων.

Η εκκένωση παρατείνεται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, στο πλαίσιο των μέτρων ασφάλειας που βρίσκονται σε ισχύ.

Την ίδια ώρα, οι Βρετανικές Βάσεις καλύπτουν τα έξοδα διαμονής για συνολικά 286 άτομα, που αφορούν οικογένειες και ευάλωτες ομάδες κατοίκων του Ακρωτηρίου, οι οποίοι διαμένουν σε ξενοδοχεία, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας.

Παράλληλα, τα σχολεία στο Ακρωτήρι παραμένουν κλειστά μέχρι τη Δευτέρα. Την ίδια στιγμή αναμένονται οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με πιθανή επέκταση της υποχρεωτικής εκκένωσης για την κοινότητα.

Οι αρμόδιες αρχές των Βρετανικών Βάσεων συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να αξιολογούν τα δεδομένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και του προσωπικού.