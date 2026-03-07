Το πολεμικό πλοίο HMS Dragon αναμένεται να αναχωρήσει για την Κύπρο μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον αρχηγό του βρετανικού επιτελείου άμυνας Ρίτσαρντ Νάιτον, την ώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει τη στρατιωτική του παρουσία στην περιοχή λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο Νάιτον απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία αναχώρησης του πλοίου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η αποστολή θα πραγματοποιηθεί «μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες».

Ο ίδιος υπερασπίστηκε την προετοιμασία και την αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου στις εξελίξεις που συνδέονται με τον πόλεμο με το Ιράν, απορρίπτοντας τις επικρίσεις ότι η χώρα δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη.

Όπως ανέφερε, οι βρετανικές δυνάμεις ενισχύονται στην περιοχή εδώ και «αρκετές εβδομάδες», υπογραμμίζοντας ότι οι κινήσεις του Λονδίνου αποσκοπούν κυρίως στην προστασία Βρετανών πολιτών που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα χαρακτήρισε την αντίδραση του Ιράν «απερίσκεπτη», σημειώνοντας ότι μια τόσο αδιάκριτη απάντηση ήταν δύσκολο να προβλεφθεί.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η διατήρηση ναυτικού με «παγκόσμια παρουσία» δημιουργεί σημαντικές απαιτήσεις για το βρετανικό ναυτικό και τις ένοπλες δυνάμεις.

Τέλος, χαιρέτισε την αύξηση των αμυντικών δαπανών, τονίζοντας ότι είναι αναγκαία σε μια περίοδο που, όπως είπε, αποτελεί «πιθανόν την πιο επικίνδυνη των τελευταίων περίπου 30 ετών».

news.sky.com