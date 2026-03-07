Ισραηλινοί στρατιώτες επιχείρησαν το βράδυ της Παρασκευής να αναπτυχθούν στην περιφέρεια Μπααλμπέκ του ανατολικού Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά). Ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι απώθησαν τους ισραηλινούς στρατιώτες, όπως ανακοίνωσε το σιιτικό κίνημα – το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν.

Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την βαθύτερη στο λιβανικό έδαφος επιχείρηση ισραηλινών στρατιωτών από τον Νοέμβριο του 2024, όταν κομάντος είχαν συλλάβει τον αξιωματούχο της Χεζμπολάχ Ιμάντ Αμχάζ στην πόλη Μπατρούν του βορείου Λιβάνου.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, οι μάχες ξέσπασαν στη Νάμπι Σιτ της Μπααλμπέκ, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Το σιιτικό κίνημα ανακοίνωσε πως μαχητές της αντιλήφθηκαν τη διείσδυση «τεσσάρων ελικοπτέρων» του ισραηλινού στρατού από την πλευρά των συριακών συνόρων. Μόλις προσγειώθηκαν, ομάδα μαχητών της Χεζμπολάχ ενεπλάκη σε μάχη με τους ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στο νεκροταφείο του Νάμπι Σιτ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν αφότου αποκαλύφθηκαν οι εχθρικές δυνάμεις», ανέφερε η Χεζμπολάχ, που ισχυρίστηκε ότι ακολούθησε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών προτού οι εισβολείς αναγκαστούν να αποχωρήσουν.

Israeli troops reportedly attempted a helicopter landing operation in a Hezbollah stronghold in eastern Lebanon overnight, leading to clashes, according to Lebanese media and the terror group.



Hezbollah claimed four Israeli helicopters arrived from the direction of Syria, and… pic.twitter.com/4sQkeKHxpU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 7, 2026

Το Νάμπι Σιτ αποτέλεσε στόχο τουλάχιστον 13 ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών χθες Παρασκευή, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων. Τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ